ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

У Євросоюзі дедалі більше схиляються до думки, що використання заморожених російських активів є єдиним інструментом для стабільного фінансування України, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"У ЄС дедалі більше переконуються, що використання EUR200 млрд ($232 млрд) заморожених активів ЦБ РФ - єдиний життєздатний варіант забезпечення стійкої фінансової підтримки України, оскільки решта джерел фінансування виснажуються", - йдеться в повідомленні агентства на сайті в понеділок.

За словами співрозмовників Bloomberg, "ЄС має намір досягти політичної угоди про використання активів на саміті лідерів у Брюсселі наступного тижня, а потім розпочати роботу над юридичною пропозицією про механізм вивільнення коштів. Україна отримає близько EUR140 млрд нових кредитів за допомогою цих активів, які будуть повернуті тільки за умови, що Росія погодиться виплатити Україні збитки, завдані війною".

Крім того, ЄС має намір узгодити використання російських активів учасниками "великої сімки", включно з Великою Британією та США, де також є частина активів РФ, зазначає агентство.

За даними Bloomberg, країни G7 заморозили російські активи загалом розміром близько $300 млрд. За інформацією Bloomberg, міністри фінансів G7 обговорять питання використання російських коштів, а також санкцій проти енергоресурсів РФ на зустрічі наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів розміром близько EUR170 млрд, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачається, що EUR140 млрд з цих коштів підуть на "репараційний кредит" Україні. Очікується, що це питання розглядатимуть на саміті ЄС 23-24 жовтня.

Тим часом, раніше видання Politico повідомило, що бельгійський прем'єр Барт Де Вевер на нещодавньому неформальному саміті ЄС у Копенгагені висловив побоювання у зв'язку з такими планами. Він заявив, що схема Єврокомісії з використання заморожених російських активів по суті прирівнюється до конфіскації. За його словами, "відмінність між "репараційним кредитом" і конфіскацією на ділі вкрай незначна, і якщо ці активи залишаться замороженими на тривалий термін, то таку схему можуть розцінювати як квазіконфіскацію".

Де Вевер вимагає від Євросоюзу більше гарантій для своєї країни, говорячи про можливі юридичні наслідки такого кроку.

Financial Times повідомляла, що країни ЄС збільшили тиск на Бельгію у зв'язку з тим, що вона не поспішає надати дозвіл використовувати заморожені активи РФ, які перебувають у її юрисдикції, для підтримки України.