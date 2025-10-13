Інтерфакс-Україна
Події
18:09 13.10.2025

ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

2 хв читати
ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

У Євросоюзі дедалі більше схиляються до думки, що використання заморожених російських активів є єдиним інструментом для стабільного фінансування України, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"У ЄС дедалі більше переконуються, що використання EUR200 млрд ($232 млрд) заморожених активів ЦБ РФ - єдиний життєздатний варіант забезпечення стійкої фінансової підтримки України, оскільки решта джерел фінансування виснажуються", - йдеться в повідомленні агентства на сайті в понеділок.

За словами співрозмовників Bloomberg, "ЄС має намір досягти політичної угоди про використання активів на саміті лідерів у Брюсселі наступного тижня, а потім розпочати роботу над юридичною пропозицією про механізм вивільнення коштів. Україна отримає близько EUR140 млрд нових кредитів за допомогою цих активів, які будуть повернуті тільки за умови, що Росія погодиться виплатити Україні збитки, завдані війною".

Крім того, ЄС має намір узгодити використання російських активів учасниками "великої сімки", включно з Великою Британією та США, де також є частина активів РФ, зазначає агентство.

За даними Bloomberg, країни G7 заморозили російські активи загалом розміром близько $300 млрд. За інформацією Bloomberg, міністри фінансів G7 обговорять питання використання російських коштів, а також санкцій проти енергоресурсів РФ на зустрічі наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів розміром близько EUR170 млрд, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачається, що EUR140 млрд з цих коштів підуть на "репараційний кредит" Україні. Очікується, що це питання розглядатимуть на саміті ЄС 23-24 жовтня.

Тим часом, раніше видання Politico повідомило, що бельгійський прем'єр Барт Де Вевер на нещодавньому неформальному саміті ЄС у Копенгагені висловив побоювання у зв'язку з такими планами. Він заявив, що схема Єврокомісії з використання заморожених російських активів по суті прирівнюється до конфіскації. За його словами, "відмінність між "репараційним кредитом" і конфіскацією на ділі вкрай незначна, і якщо ці активи залишаться замороженими на тривалий термін, то таку схему можуть розцінювати як квазіконфіскацію".

Де Вевер вимагає від Євросоюзу більше гарантій для своєї країни, говорячи про можливі юридичні наслідки такого кроку.

Financial Times повідомляла, що країни ЄС збільшили тиск на Бельгію у зв'язку з тим, що вона не поспішає надати дозвіл використовувати заморожені активи РФ, які перебувають у її юрисдикції, для підтримки України.

Теги: #активи_рф #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:48 13.10.2025
Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

14:25 13.10.2025
В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

14:17 13.10.2025
ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

14:08 13.10.2025
ЄС цьогоріч надає Україні рекордний рівень військової підтримки - Каллас

ЄС цьогоріч надає Україні рекордний рівень військової підтримки - Каллас

13:07 13.10.2025
Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1

Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1

12:41 13.10.2025
Робота над "репараційним кредитом" для України триває - Каллас

Робота над "репараційним кредитом" для України триває - Каллас

11:42 13.10.2025
ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

07:44 12.10.2025
Орбан анонсував збір підписів в Угорщині проти військового плану ЄС

Орбан анонсував збір підписів в Угорщині проти військового плану ЄС

01:13 12.10.2025
Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

22:44 11.10.2025
Треба вчитися в України, чиї системи ППО збивають 80% цілей - Кубілюс

Треба вчитися в України, чиї системи ППО збивають 80% цілей - Кубілюс

ВАЖЛИВЕ

Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

ОСТАННЄ

Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

Мерц має намір обговорити з Трампом досягнення миру в Україні в понеділок у Шарм-ель-Шейху - ЗМІ

Новопризначений президент BND попереджає про реальну небезпеку війни з Росією – ЗМІ

Прикордонники затримали сім’ю з Полтавщини, що допомагала порушникам перетнути кордон за $25 тис.

Трамп планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня – ЗМІ

АРМА припинила пошук управителя для БФК Gulliver та повертає актив державі

Україна і Словаччина мають намір домовитися про технічне та фінансове співробітництво

Нову цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс" розгортають у ЗСУ - Міноборони

Генпрокурор виступає за довічне позбавлення волі за ґвалтування та вбивство дітей

Стефанчук та Штайнмаєр обговорили безпекову підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА