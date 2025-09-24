Стефанішина про зустріч Зеленського з Трампом: Ми знайшли формат спілкування, який сприятиме результату

Фото: president.gov.ua

Посол України в США Ольга Стефанішина позитивно оцінила зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, зазначивши, що має “оптимістично стримані очікування”.

“Публічна комунікація президента Трампа саме за результати цієї зустрічі і підготовки до неї дає надію сподіватися, що всі його меседжі будуть реалізовані. Ми вже з сьогоднішнього дня починаємо працювати над цим”, - сказала посол в інтерв’ю для телемарафону.

Відповідаючи на питання, чи може змінитися позиція Трампа, посол відповіла: “Все може змінитися”.

“Ми не маємо жодних ілюзій. Україні - та нація, що не має вже жодних ілюзій, але бачить можливості, які треба використовувати”, - зазначила Стефанішина.

За її словами, комунікація між українською та американською сторонами продовжуватиметься і будуть опрацьовуватися різні питання.

“На сьогодні потужна делегація працює 4 дні в Нью-Йорку, будуть зустрічі і після зустрічі з президентом Трампом, будуть низки делегацій, що приїдуть до Вашингтону вже найближчими тижнями. які будуть опрацьовувати різні питання. Так само ми зкоординуємося з європейськими колегами. Тобто не всі питання, які стосуються завершення війни, пов’язані з діалогом з агресором. Тому я маю стримано оптимістичні очікування. Точно можу сказати, що все, що від нас залежить, буде зроблено. Я думаю, ми нащупали той формат спілкування, який найбільше сприятиме результату”, - наголосила Стефанішина.