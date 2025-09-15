Інтерфакс-Україна
Події
18:36 15.09.2025

Стефанішина розпочала дипломатичну місію у США

1 хв читати
Стефанішина розпочала дипломатичну місію у США

Посол України в США Ольга Стефанішина розпочала свою дипломатичну місію у США хвилиною мовчання, вшанувавши пам'ять захисників, що загинули за незалежність і свободу України.

"Сьогодні разом з командою посольства США ми вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України. Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатію — захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого й міцного миру", - написала вона у соцмережі Х.

27 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення ексвіцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної послом України у Сполучених Штатах.

 

Теги: #дипмісія #стефанішина #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 15.09.2025
Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль

Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль

06:17 15.09.2025
Трамп висловив претензію до Європи через купівлю російської нафти і анонсував тристоронні переговори з Україною та РФ

Трамп висловив претензію до Європи через купівлю російської нафти і анонсував тристоронні переговори з Україною та РФ

07:47 14.09.2025
Велика Британія і США підпишуть "проривну" технологічну угоду під час візиту Трампа

Велика Британія і США підпишуть "проривну" технологічну угоду під час візиту Трампа

06:59 14.09.2025
Рубіо обговорить із Нетаньягу можливу анексію Ізраїлем частини Західного берега – ЗМІ

Рубіо обговорить із Нетаньягу можливу анексію Ізраїлем частини Західного берега – ЗМІ

13:23 10.09.2025
Посол Британії Гарріс завершив дипмісію в Україні

Посол Британії Гарріс завершив дипмісію в Україні

13:36 28.08.2025
Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

16:43 30.07.2025
Девіс та Стефанішина обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства

Девіс та Стефанішина обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства

09:17 25.07.2025
Стефанішина скоординувала з Маркаровою завдання президента по американському напрямку

Стефанішина скоординувала з Маркаровою завдання президента по американському напрямку

12:58 18.07.2025
Стефанішина назвала 2027 рік кінцевим терміном у підготовці України до вступу в ЄС

Стефанішина назвала 2027 рік кінцевим терміном у підготовці України до вступу в ЄС

13:32 17.07.2025
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

ВАЖЛИВЕ

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2026

Дві людини загинули у Києві і ще одна - в Одесі - через вибух гранати у квартирі

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

ОСТАННЄ

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

У Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення з посад командирів 17-го та 20-го армійських корпусів

НСАУ опротестовує механізм "мовчазної згоди" для об’єктів спадщини

Єрмак: З окупації повернули ще 16 українських дітей

ЗСУ звільнили село Панківка між Костянтинівкою і Покровськом у Донецькій області – Генштаб

Зафіксовано майже 11 тисяч застосування ворогом небезпечних хімічних речовин, постраждали 3000 військових

Окупанти обстрілами та атакою БПЛА вбили ще двох жителів Херсонщини

Житній ринок внесли до переліку об'єктів культурної спадщини

Понад 10% від підручників ще досі не доставлені до шкіл - голова комітету Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА