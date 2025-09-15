Стефанішина розпочала дипломатичну місію у США

Посол України в США Ольга Стефанішина розпочала свою дипломатичну місію у США хвилиною мовчання, вшанувавши пам'ять захисників, що загинули за незалежність і свободу України.

"Сьогодні разом з командою посольства США ми вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України. Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатію — захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого й міцного миру", - написала вона у соцмережі Х.

27 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення ексвіцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної послом України у Сполучених Штатах.