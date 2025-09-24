Інтерфакс-Україна
Події
13:45 24.09.2025

Стефанішина анонсувала візит української команди до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї

Українська делегація прибуде до США наприкінці вересня для переговорів щодо юридичної частини домовленості стосовно спільного виробництва зброї, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом військова співпраця між Києвом та Вашингтоном (йдеться про спільне виробництво зброї, можливо, для продажу в інші країни), Стефанішина сказала, що так, і достатньо детально.

“Так, обговорювалася. Достатньо детально. Наш президент підіймав це питання - була дуже жвава реакція президента США: він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю та спроможностями і дав позитивні сигнали. Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості”, - сказала посол в інтерв’ю для телемарафону.

Говорячи про те, в яких конкретно видах озброєння є інтерес США, Стефанішина зазначила, що у різних видах дронів.

“До речі, це одне з питань було від президента США. Президент Зеленський сказав, що мова може йти про різні типи дронів, залежно від потреб уряду США”, - додала посол.

Теги: #зброя #делегація #сша #стефанішина

