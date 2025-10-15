Пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" планується на травень 2026р - Кравчук

Фото: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/?locale=uk_UA

Міжнародний пітчинг президентської програми "1000 годин українського контенту" планується на травень 2026 року, повідомила заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Трохи деталей про програму "1000 годин контенту". Старт подачі заявок буде оголошено завчасно, ще до початку нового року. А вже в травні планується провести міжнародний пітчинг" - написала Кравчук в мережі Facebook.

За її словами, кошти (4 млрд грн - ІФ-У) будуть перехідними, адже реалізація проектів потребуватиме більше одного року.

"З боку Комітету ми вкотре наголосили на важливості інтеграції в процес усіх культурних інституцій – УКФ, Держкіно, Інституту книги", - додала Кравчук.

"Програма націлена не тільки для того, щоб надати ресурс культурному сектору, а для того, щоб його перезапустити і зробити дуже потужним імпульс для вирішення стратегічних задач держави, для генерування українського контенту за який не буде соромно", - сказала заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в середу.

За її словами, цей проєкт буде формалізовано як окрему програму, а відповідальним виконавцем і умовно операційним директором буде Міністерство культури, яке і сформує алгоритм виконання програми і відбору проєктів.

В той же час, вона додала, що програма буде кроссекторальна: від стратегії становлення української ідентичності - до конкретних тактичних задач.

"Розподіл грошей, механізм пітчингів буде включати вже наявні демократичні процеси, які напрацьовані в рамках Українського культурного фонду, Держкіно, Інституту книги. Тобто, ці механізми, ці експертні ради будуть точно як структура для основних процесів", - додала Ковальська.

Вона наголосила, що серед задач проєкту - надати йому міжнародний статус і більш широке поле для обговорення, через це, "буде ще надбудова, яка забезпечить проведення широкого фестивалю з одного боку, а з іншого боку розподілить роботу, не тільки так широко, як у нас є - три інституції, а взагалі в залежності від жанру".

Заступниця голови ОП зазначила, що гроші, які підуть на ту чи іншу інституцію будуть обраховуватися, виходячи із потреб держави і пропозицій, які надасть ринок.

"Основою для проєктів будуть наші інституції і наші процеси, а над ними буде надбудова, яку бачить президент: з міжнародною складовою", - наголосила Ковальська.

Серед іншого, вона розповіла, що кульмінація проєкту з фінальним фестивалем (міжнародним пітчингом) планується на травень 2026 року.

У свою чергу в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна заявила, що однією із задач проєкту є повернути талановиту молодь в Україну і "обілити" індустрію.

"Ми розуміємо, що якщо це проєкт такого великого державного значення, то всі митці, які мають бути залученні до виготовлення цього контенту на різних етапах, повинні бути офіційно працевлаштовані, заброньовані. Це надзвичайно важливий крок для нашої економіки", - додала вона.

Також вона зазначила, що кошти на проєкт будуть перехідними, адже реалізація проєктів потребуватиме більше одного року.

За словами Бережної, оголосити інформацію про умови конкурсу планується якомога швидше, а старт подачі заявок на проєкт "1000 годин українського контенту" планується до кінця 2025 року.

Під час засідання члени комітету заявили про необхідність закладення такого механізму, щоб в рамках цього проєкту була можливість розподіляти кошти між уже існуючими державними культурними інституціями, зокрема Українським культурним фондом, Українським інститутом книги, Державним агентством з питань кіно, Українським інститутом, Державним агентством розвитку туризму та іншими.

На це Ковальська відповіла, що розподіл коштів і відбір проєктів буде базуватися на існуючих механізмах і інституціях, але одразу закласти кошти на кожну окрему інституцію наразі неможливо за відсутності матриці контенту, який буде продукуватися.

Як повідомлялося, під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, в проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики виказували свою незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.