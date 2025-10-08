Інтерфакс-Україна
Політика
15:29 08.10.2025

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

Фото: https://www.facebook.com

Фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віце-премʼєр-міністра з гуманітарної політики України - міністра культури України, повідомила заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Щойно фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віце-премʼєр-міністра з гуманітарної політики України - міністра культури України. Очікуємо від Юлія Свириденко офіційного подання до Верховна Рада України", - написала Кравчук в мережі Facebook.

За її словами, голосування очікуємо наступного пленарного тижня – після схвалення Комітет гуманітарної та інформаційної політики.

"Важливо, що гуманітарні питання набувають додаткової ваги в Кабінет міністрів України! Нагадаю, що ми внесли до законодавства зміни, які визначають культуру, культурну спадщину та українську мову як складову національної безпеки", - додала вона.

Як повідомлялося, 28 липня Кабінет міністрів України призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій, так як під час перевантаженя уряду 17 липні Верховна Рада не призначила нового міністра культури за відсутності погодженої кандидатури.

Бережна з 2011 року працювала в адвокатському об’єднанні "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році отримала свідоцтво на право на зайняття адвокатською діяльністю. У 2017–2021 роках включена Міжнародним юридичним довідником Chambers Europe до переліку рекомендованих юристів України в сфері оподаткування, зокрема в податкових спорах. У 2025 році була генеральною комісаркою від України на ЕКСПО 2025 в Осаці, Японія, відповідальна за представлення України та реалізацію національного павільйону.

З 17 червня 2022 року працювала на посаду заступника міністра економіки України, а 23 липня 2025 року була перепризначена заступницею міністра економіки в об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

