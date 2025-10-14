Інтерфакс-Україна
14:17 14.10.2025

Гуманітарний комітет Ради підтримує реалізацію в 2026р проєкту "1000 годин контенту" - Кравчук

Фото: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/?locale=uk_UA

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради підтримує реалізацію в 2026 році проєкту "1000 годин контенту", заявила заступник голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Це частина нашої національної безпеки. Коли ми читаємо обурення в соцмережах, що діти дивляться "Машу и медведи" (російський мультфільм - ІФ-У), то давайте дамо відповідь на питання, чи є перекладений відповідний західний контент чи український контент для дітей, який би був цікавий. Та сма дискусія про музику - чому хтось слухає якусь музику російського виробництва? Має бути підтримка українського контенту", - сказала Кравчук в ефірі національного телемарафону у вівторок, коментуючи анонсований проєкт "1000 годин контенту".

Вона вважає, що цей проект буде вагомим внеском в розвиток української національної ідентичності.

"Це кошти, які дійсно зараз уже закладені. І наш комітет дуже це підтримує. Дуже важливо, щоб ці кошти за ідеєю президента України були проголосовані і в першому і в другому читані, і ми змогли запустити в 2026 році цей масштабний проект, який, в тому числі, підтримує і виробників контенту, і наші креативні індустрії, які створюють робочі місця, і українські медіа, які виробляють контент", - додала Кравчук.

Як повідомлялося, під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, в проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики виказували свою незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.

