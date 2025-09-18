Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Полтавщини – Когут

Російські війська в ніч на четвер атакували залізничну інфраструктуру Полтавської області, під удар потрапив Миргородський район, де виникли пожежі, повідомив глава ОВА Володимир Когут.

"Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Є інформація про одну травмовану людину.