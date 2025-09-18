Інтерфакс-Україна
Події
09:05 18.09.2025

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Полтавщини – Когут

1 хв читати
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Полтавщини – Когут

Російські війська в ніч на четвер атакували залізничну інфраструктуру Полтавської області, під удар потрапив Миргородський район, де виникли пожежі, повідомив глава ОВА Володимир Когут.

"Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Є інформація про одну травмовану людину.

Теги: #атака_рф #когут #полтавщина #залізнична_інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:19 18.09.2025
Внаслідок ворожого обстрілу Полтавщини, поїзди затримуються у межах 3 годин – "Укрзалізниця"

Внаслідок ворожого обстрілу Полтавщини, поїзди затримуються у межах 3 годин – "Укрзалізниця"

16:54 17.09.2025
Дергачівська громада знеструмлена через ворожий удар - начальник МВА

Дергачівська громада знеструмлена через ворожий удар - начальник МВА

13:53 17.09.2025
Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками

Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками

10:06 17.09.2025
В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

13:18 16.09.2025
Окупанти вдарили дроном по навчальному закладу в центрі Харкова, постраждали 3 людей, пожежу локалізовано

Окупанти вдарили дроном по навчальному закладу в центрі Харкова, постраждали 3 людей, пожежу локалізовано

16:30 08.09.2025
Понад пів тисячі жителів Полтавщини лишилися без світла через аварійне відключення

Понад пів тисячі жителів Полтавщини лишилися без світла через аварійне відключення

15:04 08.09.2025
Тимчасову переправу через Дніпро організовано в Кременчуці – ДСНС

Тимчасову переправу через Дніпро організовано в Кременчуці – ДСНС

15:06 03.09.2025
Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність будь-яких порушень у фортифіцаційних роботах

Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність будь-яких порушень у фортифіцаційних роботах

14:17 03.09.2025
Рада заслухає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Когута

Рада заслухає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Когута

13:19 26.08.2025
Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

ОСТАННЄ

Голова Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

Трамп визнав "терористичною організацією" рух "Антифа" в США

Обстріли Херсонщини: семеро поранених - Прокудін

Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура та газогін

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Через атаку ворожих дронів РФ на Київщині палають складські приміщення

18 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У експрезидента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри – ЗМІ

Правоохоронці затримали працівника ТЦК, причетного до кількох ДТП, постраждав інспектор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА