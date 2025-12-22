Близько 2 тис. масованих ракетно-дронових атак зазнала енергетична система України з вересня - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

З вересня 2025 року енергетична система України зазнала близько 2 тис. масованих ракетно-дронових атак, майже чверть з яких — цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уже четвертий рік поспіль росія намагається занурити нас у темряву. Ворог майже щодня запускає десятки ракет і сотні дронів по енергетичних об’єктах, намагається зруйнувати обʼєкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, руйнує диспетчерські і цілі обʼєкти. Лише з вересня цього року енергетична система України зазнала близько 2000 масованих ракетно-дронових атак, майже чверть з яких — цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури", - написала Свириденко в телеграм-каналі з нагоди Дня енергетика.

Премʼєр наголосила, що після кожної атаки, на кожному обʼєкті щохвилини працюють енергетики.

"Ви повертаєте людям тепло, світло, зв’язок, можливість працювати. А головне — віру в те, що ми обов’язково вистоїмо", - додала вона.

За її словами, пріоритет для уряду — це світло в українських домівках та робота підприємств.

"Я прошу всіх памʼятати і цінувати — у нас є світло, бо його своїми руками і працею забезпечили українські енергетики", - написала Свириденко.

Також вона повідомила, що уряд започатковує щорічну премію Кабінету міністрів для працівників енергетичної галузі.