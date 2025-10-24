УЗ планує оголосити результатитендеру на вантажні електровози подвійного струму ще цього року

АТ "Укрзалізниця"до кінця поточного року планує оголосити результати тендеру на постачання закошти МФО вантажних електровозів подвійного струму, повідомив директор Офісу міжнародних компанії Володимир Шемаєв на VII міжнароднійконференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу".

За його словами, перед компанією стоїть завдання стати найбільшою структурою для впровадження міжнародних проєктів, зокрема за рахунок фондів, банків та урядів інших країн.

На сайті тендеру Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), зазначалося, що умовами тендеру передбачається придбання майже 80 електричних локомотивів основної лінії для подвійної (AC/DC) напруги живлення, включаючи 25 кВ, та мінімальну операційну швидкість 120 км/год.

Окремо на сайті Світового банку було додано інформацію, що "Укрзалізниця" подала заявку на фінансування від ЄБРР на вартість проєкту електровозів 55499 - UZ, і має намір застосувати частину виручки на виплати за контрактом "Закупівля електрозалізничних локомотивів". Також УЗ подавала заявку на фінансування від Світового банку на вартість проекту "Ремонт основної логістичної інфраструктури та мережевого підключення" (RELINC) і має намір застосувати частину виручки до платежів за контрактом "Закупівля електричних залізничних локомотивів".

На сайті Світового банку уточнюється, що учасники торгів мають подати два різні варіанти пропозицій - 30 локомотивів та 80 локомотивів.

"Залежно від наявності фінансування присудження контракту буде зроблено учаснику торгів, який пропонує найвигідніший варіант пропозиції таким чином: 80 локомотивів — у двох окремих контрактах на 30 і 50 локомотивів, що фінансуються за рахунок Світового банку та ЄБРР відповідно; або 30 локомотивів в одному контракті, які фінансуються за рахунок Світового банку", —вказано в інформації.

Найближчим часом планується реалізувати ряд проєктів. Йдеться про формування парку техніки на залізничномуходу для будівництва та обслуговування колій 1435 мм (євроколія), формуванняпарку рухомого складу (як нового, так і від інших операторів) для пасажирськихта вантажних перевезень євроколією.

Крім того, уряд офіційно звернувся до корейської сторони на отримання пільгової позики для придбання 20 поїздів типу "Інтерсіті+".

Як повідомляв віцепрем’єр з відновлення – міністр розвиткугромад і територій Олексій Кулеба, Україна вже передала офіційний запитна пільгове фінансування для закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейськоговиробництва, проєкт буде реалізовано через відкритий і прозорий тендер.

У Мінрозвитку тоді нагадали, що Корея вже відкрила для України рамкову можливість пільговогофінансування обсягом до $2,1 млрд на 2024-2029 роки.

Як повідомлялось, Верховна Рада серпні 2024 рокуратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Республіки Корея про кредитивід Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 рр., щовідкриває "Укрзалізниці "можливість закупівлі ще 20 електропоїздівкласу "Інтерсіті+". Кабінет міністрів 10 вересня схваливпроект листа до корейського уряду щодо надання такого кредиту.

В серпні цього року "Укрзалізниця" оголосила про плани збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за три роки та до40% за 5 років, тоді як наразі вона складає в середньому 12-15%. Важливою частиною для їх реалізація є закупівля 20 нових електропоїздів на додаток до 10 поїздів Hyundai, які були закуплені перед Євро-2012.