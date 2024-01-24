ІК Concorde Capital заявляє про продовження безперебійної роботи

Інвестиційна компанія Concorde Capital, засновника й голову якої Ігоря Мазепу затримали та заарештували, а потім відпустили під заставу за обвинуваченням у нібито земельних махінаціях, заявляє про свою стійкість і конструктивність, незважаючи на несправедливий тиск із боку місцевих правоохоронних органів.

"Concorde Capital продовжує безперебійно працювати, незважаючи на тиск на його голову Ігоря Мазепу, а також незважаючи на агресивні обшуки в приміщеннях компанії, які правоохоронні органи провели 18 січня", - ідеться в листі клієнтам компанії в середу, який має в розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна".

Необґрунтований тиск у компанії пов'язують із публічною діяльністю Мазепи та його критикою сумнівних методів, які українські правоохоронні органи дедалі активніше використовують стосовно місцевого бізнесу. "І ми раді повідомити вам, що уряд нещодавно взяв на себе зобов'язання відповісти на цю критику", - зазначається в документі.

Concorde Capital нагадує, що тиск на бізнес на початку 2023 року став таким сильним, що бізнесменам довелося об'єднатися проти нього, і Мазепа у травні 2023 року став одним з ініціаторів "Маніфесту 42", де 42 підприємці об'єдналися, щоб закликати уряд забезпечити виконання ст. 42 Конституції України, яка декларує захист підприємницької діяльності. Хоча ініціатива привернула увагу політиків, проведені минулого літа зустрічі в невеликих групах із заступниками глави Офісу президента виявилися не дуже плідними: тиск на бізнес тривав. Ба більше, тільки в січні 2024 року правоохоронці провели обшуки в кабінетах двох із 42 осіб, які підписали маніфест, зокрема Мазепи.

Згідно з листом, надмірний і непропорційний тиск на Мазепу і Concorde Capital, який не можна пояснити масштабами ймовірних "протиправних дій", привернув безпрецедентну увагу бізнес-спільноти України. Після суспільного резонансу 23 січня президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони, покликане розглянути питання економічної безпеки та економічної стабільності.

"Ми вдячні президенту за провідну роль у спробі об'єднати бізнес та уряд навколо нашої головної мети - забезпечити стабільну роботу української економіки та в інтересах нашого спротиву російській агресії", - зазначається в листі.

Наголошується, що Мазепа відкидає всі звинувачення правоохоронців і вдячний Апеляційному суду Києва, який 23 січня дозволив йому вийти на волю під заставу в 21 млн грн. Отже, він зможе обстояти свою позицію на майбутніх судових засіданнях у конкурентний і прозорий спосіб.

"Concorde Capital прагне продовжувати безперебійну роботу в інтересах своїх клієнтів. Як відповідальний бізнес ми продовжимо співпрацю з різними державними установами та аналітичними центрами, щоб зробити свій внесок у нещодавню урядову ініціативу, спрямовану на поліпшення ділового та інвестиційного клімату України", - йдеться також у листі.

Уточнюється, що заснована Мазепою Concorde Capital уже 18 років входить до числа лідерів інвестиційного ринку України та залучила в країну понад $4 млрд інвестицій.