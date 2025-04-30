Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:18 30.04.2025

Делеверидж українських компаній за три останні роки перевищив прямі іноземні інвестиції втричі - експерт

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Делеверидж українських компаній за три останні роки перевищив прямі іноземні інвестиції втричі - експерт

Український бізнес зменшив чистий борг за 2022-2024 рр., тобто збільшив свої ліквідні кошти та депозити і зменшив борги перед українськими банками на $21 млрд, що втричі більше за іноземні інвестиції за цей період та вдвічі більше, ніж в "найуспішніший рік української історії", повідомив керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

"Поки наш уряд сидить та чекає на іноземні інвестиції, які чомусь не йдуть, український бізнес своєю поведінкою натякає, що "інвестувати не на часі". Український бізнес просто накопичує кошти: чи то для інвестування в часи, коли "ризики зникнуть", чи для того, щоб потім вивести їх у менш ризикові юрисдикції, як тільки Нацбанк скасує обмеження на рух капіталу", - написав він у Facebook в середу.

Паращій зауважив, що це означає відсутність бажання бізнесу активно інвестувати.

"А якщо не збирається інвестувати рідний український бізнес, то на що ви чекаєте від іноземних інвесторів?", - додав він.

Згідно з опублікованою інформацією, за три останні роки (2022-2024) місцевий бізнес зменшив чистий борг (тобто збільшив свої ліквідні кошти/депозити та зменшив свої борги перед українськими банками) приблизно на $21 млрд. З них кредити бізнесу зменшилися на $2-2,8 млрд (залежно від того, як рахувати), депозити збільшилися на $16-17,7 млрд, вкладення бізнесу в ОВДП зросли приблизно на $2,4 млрд.

Паращій вважає, цей "делеверидж" можна інтерпретувати як невикористаний потенціал інвестування українського бізнесу або (і) виклик для української економіки. Він зазначив, що існує три сценарії щодо того, як бізнес використає ці кошти після закінчення війни, проте вирішив окреслити лише два з них: відтік валюти з України обсягом $15+ млрд щойно будуть зняті обмеження НБУ для виведення капіталу через тиск держави та "общипування" бізнесу, або примноження накопичених коштів та швидке економічне зростання завдяки злагодженим діям уряду та якщо "він повернеться до бізнесу обличчям".

Щодо першого сценарію Паращій додав, що ці обсяги відтоку коштів не компенсують ніякі приватні іноземні інвестиції, а вірогідність нових вкладень коштів буде малою.

"В результаті, матимемо значні відтоки по платіжному балансу та банківській системі, болючу девальвацію гривні та деградацію економіки. А наш бізнес буде активно вкладати гроші за кордон, як це, між іншим, роблять українські банки: за часи великої війни вони поповнили валютними вкладами та позиками іноземні банки на нескромні $4,4 млрд", - пояснив він.

У випадку другого сценарію Паращій сподівається, що накопичення бізнесу, навіть після часткового виведення дивідендів, можуть бути примножені новими позиками приблизно 1:3, і в результаті лише за рахунок накопичень українського бізнесу та його кредитування в Україні будуть забезпечені інвестиції в розмірі $40 млрд.

"А вже потім сюди й іноземці активно підтягнуться. В результаті, матимемо рекордні інвестиції та швидке (і можливо стале) економічне зростання. Що обере наш уряд, залишається загадкою. Наразі він обирає жебрати десь за межами України", - резюмував керівник аналітичного відділу Concorde Capital.

Теги: #бізнес #олександр_паращій #інвестиції #concorde_capital

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