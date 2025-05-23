У Лаврі відкривається присвячена Мазепі виставка, у Мінкультури не знають, як використовувалося охоронюване майно

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" відкривається виставка "Мазепа. Стратегія європейської України", у Міністерстві культури і стратегічних комунікацій заявляють, що їм не відомо, яким чином відбувалася організація і як при цьому використовувалося охоронюване майно.

"Про ту виставку, яка там має відкритися, - у нас немає певної інформації, що було зроблено, що проведено, і взагалі яким чином відбувалася ця організація, і як під час цього процесу буде використовуватися охоронюване майно, використання якого має певні обмеження", - заявив журналістам напередодні начальник відділу контролю та нагляду за дотриманням законодавства про охорону культурної спадщини Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури, голова комісії з перевірки заповідника Олексій Жуков.

В свою чергу, директор Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури Володимир Шорніков додав, що приміщення келії, де проходить виставка, перефарбовані в червоний колір, що є забороненим.

"Рішення приймалося без погодження з центральним органом виконавчої влади, тому що на даній пам'ятці це в принципі неможливо", - підкреслив він.

Водночас, на офіційному сайті Мінкультури розміщено анонс про відкриття 23 травня (для відвідувачів з 24 травня - ІФ-У) в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" виставки "Мазепа. Стратегія європейської України", яка присвячена постаті гетьмана Івана Мазепи та його боротьбі за європейський вибір української державності.

Зазначається, що на експозиції будуть представлені унікальні історичні документи, твори мистецтва, коштовності, зброя, предмети розкоші та вбрання козацької старшини, стародруки та інші предмети, що розкривають Україну епохи Мазепи, її базові цінності європейської держави.

"Виставка буде розміщена в семи залах 4-го корпусу Лаври (Келії соборних старців), кожен із яких розповідає окрему частину великої європейської історії України — від освітніх та правових традицій до мистецтва й побуту козацької старшини", - розповіли у міністерстві.

У відомстві додали, що реалізація проєкту стала можливою завдяки партнерству з культурними інституціями, а саме: Національним музеєм історії України, Національним заповідником "Чернігів стародавній", Чернігівським обласним історичним музеєм ім. В. Тарновського, Заповідником "Хортиця", Заповідником "Гетьманська столиця", Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського, Центральним державним історичним архівом України (м. Київ).

Як повідомлялося, 22 травня стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко. Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Зокрема, називалися такі порушення як незаконна кав’ярня в Будинку намісника Лаври, а також здійснення оздоблювальних і ремонтних робіт без погодження з міністерством. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявив, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.