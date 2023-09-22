Міноборони України допустило до експлуатації перший дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля"

Міністерство оборони України повідомило про допуск до експлуатації відразу трьох зразків дистанційно керованого бойового модуля "ШаБля".

Як повідомили в Міноборони, бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога. Наголошується, що завдяки командній роботі розробників і акселератора Міноборони вдалося пришвидшити подолання перешкод на шляху допуску "ШаБлі" до експлуатації.

"Ми раді, що українську "ШаБлю" високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, а й такі великі друзі України, як експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон", - прокоментував лідер команди розробників.