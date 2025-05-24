Інтерфакс-Україна
Події
12:16 24.05.2025

Автор проєкту "Реальна історія" здивований, що однією з причин звільнення Остапенка є зйомки в Трапезному храмі Лаври

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Автор проєкту "Реальна історія" Акім Галімов здивований, що однією з причин звільнення гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка є зйомки проекту про різдвяні українські традиційні страви в Трапезному храмі Лаври.

"Мене шокувала вчорашня новина про звільнення Максима Остапенка з посади гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Мінкульт знімає людину, яка вперше змогла сформувати візію розвитку цього унікального обʼєкту як національної української святині, а не місця, де московські попи робили бізнес і просували російські наративи", - написав Галімов в мережі Facebook.

Він додав, що знає Остапенка ще з часів, коли він керував заповідником "Хортиця", як археолога, науковця, військовослужбовця і хорошого фахівця. 

Також він звернув увагу на коментар Міністерства культури і стратегічних комунікацій про те, що одна з причин звільнення гендиректора це зйомки епізоду про різдвяні українські традиційні страви в Трапезному храмі Лаври, що відбулося в грудні 2024 року за участі самого Галімова і кулінар Євген Клопотенко.

"Вчора побачив заяву міністра Миколи Точицького з приводу звільнення Максима Остапенка. Вона йде врозріз з тим, що озвучив підлеглий міністра - пан Шорніков (директор департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури - ІФ-У). Якщо той дублював тези московських попів, то зі слів Точицького, звільнення відбулося, тому що Остапенко нібито навпаки мав "слабку позицію" у боротьбі з московськими попами. Щось не сходиться. І тут дуже хочеться почути деталі. У чому ця слабка позиція проявлялася? Якщо так, чи є рішення і люди, які знають як цю позицію посилити? Якщо так, то хто вони?", - написав Галімов.

У грудні 2024 року в соціальних мережах стало відомо, що кулінар Євген Клопотенко та автор проєкту "Реальна історія" Акім Галімов зняли епізод про різдвяні українські традиційні страви в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Пізніше сам Клопотенко на своїх сторінках у соцмережах попросив вибачення у віруючих українців, чиї почуття він міг зачепити. В свою чергу тодішній гендиректор Максим Остапенко заявив, що трапезна палата Києво-Печерської лаври не є храмом, і її використання у просвітницьких заходах відповідає чинному законодавству.

В той же час, у Міністерстві культури вважають, що такий кулінарний захід не мав проводитися на території Лаври. Крім того там заявили, що після цього випадку зрозуміли, що необхідно розібратися з роботою заповідника і наскільки його діяльність відповідає цілям, які зазначені в положенні "Києво-Печерської лаври".

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Мінкультури звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка. Новина про його звільнення викликала хвилю обурення з боку громадськості в соціальних мережах.

Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенка звільнено з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявив, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.

Теги: #остапенко #києво_печерська_лавра #акім_галімов

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