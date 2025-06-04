Інтерфакс-Україна
Події
18:53 04.06.2025

У гуманітарному комітеті Ради розкритикували дії Мінкультури щодо "Києво-Печерської лаври" та "Софії Київської"

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У гуманітарному комітеті Ради розкритикували дії Мінкультури щодо "Києво-Печерської лаври" та "Софії Київської"

У Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розкритикували дії Міністерства культури і стратегічних комунікацій щодо в Національних заповідників "Києво-Печерська лавра" та "Софія Київська". 

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в середу відбулося засідання комітету, присвячене ситуацій довкола заповідників "Києво-Печерська лавра" та "Софія Київська".

На засіданні заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Сергій Бєляєв представив результати перевірки діяльності Лаври, зокрема виявлені недоліки. В свою чергу колишній гендиректор заповідника Максим Остапенко прозвітував про результати роботи і відповів на звинувачення Мінкультури, зокрема, зазначивши, що проблеми в Лаврі накопичувалися десятиліттями. Крім того, в.о гендиректора заповідника Світлана Котляревська представила план подальшого розвитку Лаври, а також заявила, що в статусі заступниці гендиректора "до реставрації, побілених стін, реконструкцій … не мала жодного відношення".

Також генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальська прозвітувала про свою роботу і озвучила свої застереження щодо дій Мінкультури і її можливого звільнення.

Під час засідання голова комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") розкритикував діяльність Мінкультури стосовно Лаври і звільнення генерального директора, а також допустив, що хтось такими діями намагається підставити міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького.

Також і Потураєв, і інші члени комітету звернули увагу, що частина озвучених міністерством претензій до керівництва Лаври є надуманими, зокрема, щодо незаконності розміщення на території кафе чи незаконно перефарбованих стін під час проведення виставок.

Крім того, Потураєв обурився заявами директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури Володимира Шорнікіна щодо недопустимості зйомки в грудні 2024 року кулінаром Євгеном Клопотенко та автором проєкту "Реальна історія" Акімом Галімовим епізоду проекту про різдвяні українські традиційні страви в Трапезному храмі Лаври.

Серед іншого члени комітету звернули увагу на недосконалість законодавства, яке не дає змогу проводити повноцінно культурно охоронну діяльність, а також на те, що в умовах недостатнього фінансування важко реалізовувати реставраційні проекти, які начебто в Лаврі не здійснювалися через бездіяльність попереднього керівника. Крім того, депутати поскаржилися на недостатню і "провальну" комунікацію Мінкультури з цього питання.

Крім того, Потураєв підкреслив, що держава поставила завдання не зводити діяльність Лаври і Софії лише до релігійного життя. 

Він також обурився скаргам на весілля військового, через яке почалася одна з перевірок "Софії Київської".

Серед іншого, члени комітету неодноразово заявляли, як і щодо Лаври, не бачать проблеми з розміщенням на території заповідника кафе чи крамнички.

В свою чергу, міністр культури Точицький на комітеті заявив, що не має наміру звільняти гендиректора "Софія Київська" Куковальську, але підкреслив, що буде відстоювати рішення щодо звільнення гендиректора Лаври Остапенка.

В той же час, окремих рішень щодо обговорених питань комітет у середу не приймав.

Як повідомлялося, 22 травня стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко. Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнено з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Зокрема, називалися такі порушення, як незаконна кав’ярня в Будинку намісника Лаври, а також здійснення оздоблювальних і ремонтних робіт без погодження з міністерством. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявив, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.

Колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Куковальською, а також заявив, що останні пів року колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

У Мінкультури заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжать відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.

В свою чергу, гендиректорка "Софії Київської" Куковальська заявила, що заповідник є науково-дослідним закладом і асоціює себе як абсолютно світська установа. Крім того, Куковальська стверджує, що Мінкультури хоче змінити керівника, а вона хотіла б очолювати заповідник ще деякий час, щоб потім передати роботу людині, яку уже готує для цього не один рік.

Теги: #софія_київська #мкск #києво_печерська_лавра #комітет_вр

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