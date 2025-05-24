Профільний комітет Ради триматиме на контролі ситуацію в Лаврі та Софії Київській - Потураєв

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не залишить без уваги ситуацію у національних заповідниках "Києво-Печерська лавра" та "Софія Київська", заявив голова комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу").

"Для нас події, які сталися зі зміною керівництва заповідника "Києво-Печерська лавра", були неочікувані... Хоча за подіями, які відбуваються навколо заповідника "Софія Київська", ми слідкуємо в комітеті. І на понеділок заплановано засідання комітету, де ми будемо розглядати питання реалізації закону про захист конституційного ладу в діяльності релігійних організацій, то очевидно, що ми ці питання піднімемо. Можливо, вони потребуватимуть окремого обговорення на комітеті. Але окреслити наш інтерес ми точно збираємось, тому що це важливі об'єкти, українські святині й в національних інтересах потрібно, щоб вони не просто зберігалися належним чином, але щоб розвивалися далі, щоб не були просто класичними музеями", - сказав Потураєв в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він відзначив, що про ситуацію у заповідниках в комітеті знають зі ЗМІ і є запитання до претензій, які висуває міністерство до керівництва обох заповідників щодо здійснення господарської діяльності.

"Можливо, ці претензії обґрунтовані, але щоб зрозуміти, треба ознайомитися зі звітами. Але там є внутрішня колізія… Річ у тому, що держава не визначилась, і ця системна невизначеність тягнеться вже багато-багато років: чи можна взагалі вести господарську діяльність заповідникам, чи не можна? Бо якщо можна, то тоді не треба її робити предметом постійної критики… Але якщо така діяльність ведеться і вона відповідає критеріям, то я не розумію, для чого тоді міністерство намагається здійснювати ручне управління... Якщо ми вирішуємо інакше, то тоді держава повинна буде повністю все фінансувати. Держава готова все фінансувати? Ні, вона ніколи не була готова до цього", - зазначив Потураєв.

За словами голови комітету, в інших країнах такі об'єкти наповнені життям і дуже важливо, щоб вони були точками тяжіння людей. "Зводити все тільки до збереження, консервації об'єктів не є правильним… Існує вдалий досвід роботи аналогічних об'єктів в інших країнах. Найбільший і найкращий фудкорт я бачив у Британському музеї. І це нікого не дивує. А сувенірні магазини з сотнями позицій товарів, які відносяться до історії, до музеїв чи об'єктів культурної спадщини... Зайдіть в будь-який український музей, пройдіть по Лаврі, Софії Київської - такого нема… Тобто з одного боку держава каже: ну добре, заробляйте, тому що ми не можемо вас утримувати повністю, а з іншого боку, хапає за руки", - підкреслив народний депутат.

Потураєв акцентував, що для нього, як одного з авторів закону про діяльність релігійних організацій, важливо, щоб будь-які ротації в керівництві заповідника "Києво-Печерська лавра" не привели до реваншу промосковських сил.

"Лавра стала українською і вона такою має залишатися. Що мене особисто засмутило. Того дня, коли ми дізналися про звільнення гендиректора заповідника, найбільше святкували цю подію представники промосковської церкви... Всі телеграм-канали російські раділи. І святкувало священство, так званої української православної церкви, яка насправді є частиною російської православної церкви. Ми, в тому числі і через це будемо тримати ситуацію на парламентському контролі", - підсумував Потураєв.

Як повідомлялося, Мінкультури звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка. Новина про його звільнення викликала хвилю обурення з боку громадськості в соціальних мережах.

Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенка звільнено з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявив, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.

Колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Нелею Куковальською, а також заявив, що останні півроку колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонено гендиректора заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 р.).

У Мінкультури в свою чергу заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжить відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.