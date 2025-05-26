Мінкультури обговорило з гуманітарним комітетом Ради ситуацію в "Києво-Печерській лаврі" та "Софії Київській"

Міністерство культури та стратегічних комунікацій обговорило з Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ситуацію в Національних заповідниках "Києво-Печерська лавра" та "Софія Київська".

"Під час обговорення питань культурної спадщини Сергій Бєляєв наголосив, що ситуації у Національних заповідниках "Києво-Печерська лавра" та "Софія Київська" мають розглядатися окремо, оскільки мають різну передісторію та підстави для прийняття рішень МКСК. Водночас він звернув увагу на критичний стан об’єктів культурної спадщини, які входять до складу Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, відзначається, що за результатами перевірки, проведеної робочою групою Мінкультури, встановлено, що керівництво заповідника не забезпечило належного виконання робіт зі збереження історико-культурної спадщини та ефективного використання державного майна: об’єкти перебувають у незадовільному санітарному, технічному та протипожежному стані, виявлено численні порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Зокрема, 21 пам’ятка має незадовільний або частково незадовільний стан, одна — перебуває в аварійному; реставраційні роботи, розпочаті на чотирьох об’єктах, були зупинені й не проводилися у 2024–2025 роках; не укладено охоронні договори щодо 23 пам’яток, що створює загрозу їхнього подальшого руйнування.

"Виявлено також факти використання території заповідника під магазини, заклади громадського харчування, готельні корпуси, виробничі приміщення та автостоянки без належного документального оформлення орендних відносин. Це є порушенням чинного законодавства, зокрема закону України "Про охорону культурної спадщини", - підкреслили у відомстві.

Своєю чергою, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв анонсував проведення окремого засідання, присвяченого обговоренню ситуації з управлінням і збереженням об’єктів культурної спадщини у двох національних заповідниках — "Києво-Печерська лавра" та "Софія Київська".

Як повідомлялося, 22 травня стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко. Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Зокрема, називалися такі порушення як незаконна кав’ярня в Будинку намісника Лаври, а також здійснення оздоблювальних і ремонтних робіт без погодження з міністерством. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявив, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.

Колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Нелею Куковальською, а також заявив, що останні півроку колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

У Мінкультури в свою чергу заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжить відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.