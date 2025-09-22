Україна незабаром відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці - Сибіга

Україна незабаром відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці — у Домініканській Республіці, Панамі, Уругваї та Еквадорі, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами участі у Діалозі високого рівня між Радою Міністрів Асоціації Карибських держав та державами-спостерігачами АКД у Нью-Йорку.

Як повідомляє пресслужба МЗС, міністр розповів про прагнення України розширювати співпрацю в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну, зокрема відкрити нові посольства в Домініканській Республіці, Панамі, Уругваю, Еквадорі. Глава МЗС виступив з ініціативою провести перший саміт Україна-Карибські держави для розвитку співпраці. Він також запевнив у зацікавленості України в участі в подальших заходах Асоціації Карибських Держав на всіх рівнях.

Сибіга також заявив про готовність України ділитися з країнами Карибського басейну унікальним досвідом стійкості, набутим під час війни, зокрема в оборонній та технологічній сферах. Міністр підкреслив, що Україна володіє унікальними безпілотними технологіями, зокрема морськими та підводними дронами, які можуть використовуватися як в оборонних, так і в цивільних цілях, зокрема в сільському господарстві, патрулюванні та інших сферах.

Глава МЗС повідомив про готовність України обговорювати можливість спільної дослідницької роботи разом із країнами Карибського басейну в межах боротьби зі змінами клімату. Україна поділяє нагальність подолання кліматичної кризи та має унікальні спроможності антарктичних досліджень. Йдеться зокрема про станцію "Академік Вернадський" та криголам "Ноосфера".