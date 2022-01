13 січня: Яке сьогодні свято

13 січня в Україні православні та греко-католики святкують Щедрий вечір і вшановують пам'ять святої Меланії Римлянки.

У світі – День "Здійсни свою мрію" та День випадкових попутників, у Японії – День повноліття, у Литві – День пам'яті захисників свободи, у Франції День гіперчутливості, у Скандинавії День святого батога, в Індії свято вогнищ, в Таїланді – День авіації , у Монголії – День Конституції, а в Кабо-Верде – День демократії. У США День гумового каченяти, День "Нормальна вага, здоровий вигляд", День етикетки та День десерту, а також День пам'яті Стівена Фостера, видатного музиканта, не визнаного за життя.

Щедрий вечір

За тиждень після коляди, напередодні Нового року (за старим стилем) відзначають Щедрий Вечір.

У народному календарі 13 січня - це також Василів вечір або Васильова коляда. Молодь ходила дворами з піснями-щедрівками, колядками та побажаннями миру, добра та благополуччя.

Також 13 січня у православній традиції заведено згадувати преподобну Меланію Римлянку, а наступного дня, 14 січня, православні шануватимуть пам'ять святителя Василя Кесарійського. Тому також народна назва свята – свято Василя і Маланки.

Головною стравою на святковому столі у наших пращурів вважалося блюдо зі свинини, оскільки святий Василь – покровитель свинарів. Крім того, варили кашу, а заразом і ворожили на ній: якщо добре виходило, того ж чекали від року, і навпаки.

Також опівночі заведено струшувати сніг із яблуневих дерев, щоб були багатими на врожай.

Дівчата цієї ночі, незважаючи на заборони церкви, ворожили. Вважається, що ворожіння у Щедрий вечір відрізняються особливою точністю.

Заборони:

Цього дня не можна братися за щось нове, бо люди вірили, що з цього не вийде нічого доброго.

Не можна ставити на святковий стіл страви з риби та птиці. Вважалося, що щастя може вилетіти або виплисти з дому.

Не варто сьогодні давати чи брати гроші у борг, інакше борги переслідуватимуть увесь рік.

Прикмети:

Наші пращури вірили: чим пишніше накрити святковий стіл, тим багатшою буде родина в новому році. Тож і називають вечір Щедрим.

День Маланки або Василів вечір також вважали найбільш вдалим часом для ворожіння. Люди вірили: що нагадали на Василя, обов'язково справдиться.

Окрім того, якщо 13 січня тримається відносно тепла погода, то літо буде дощовим, а весна – пізньою.

А от якщо кріт вилізе зі своєї нори – травень буде холодним.

День пам'яті Стівена Фостера

Щороку 13 січня любителі та знавці музики відзначають важливу дату – День пам'яті Стівена Фостера. Дата прийшла до нас із США, де з 1966 року її запровадили на федеральному рівні.

Стівен Фостер був американським композитором, поетом та співаком. Він перший у США композитор, який почав серйозно писати популярну музику, написав понад двісті пісень, які стали настільки широковідомими, що вважаються народними. Це – Oh! Susanna та My Old Kentucky Home – остання навіть стала офіційним гімном штату Кентукі. На честь Фостера в Кентукі випустили монету номіналом двадцять п'ять центів, на якій зображено будинок, в якому Фостер написав свою відому пісню.

За життя Фостер не отримав того визнання, на яке заслуговував. Композитор помер у віці 37 років в одному з нью-йоркських готелів. Він хворів на лихоманку, у маренні впав з ліжка і вдарився головою. Це й спричинило його смерть. Сталася ця трагічна подія 13 січня 1864 року.

День втілення мрії у реальність

День втілення мрії у реальність у США відзначають щороку 13 січня. Цей день був створений, щоб мотивувати людей втілювати свої мрії у реальність. Всі ми про щось мріємо, але все ж необхідно докласти певних зусиль, щоб мрія здійснилася.

До речі, планування є важливою частиною досягнення мети. Сьогодні чудова нагода скласти план досягнення та реалізації мрії. Слідувати їй і не відмовлятися від неї, допоки мрія не стане реальністю.

У цей день:

1898 - Французький письменник Еміль Золя надіслав відкритий лист (відомий під назвою "Я обвинувачую") французькому уряду з приводу справи Дрейфуса;

1935 – На плебісциті в Саарській області понад 90% виборців проголосували за приєднання до Німеччини;

1940 - Завершився героїчний дрейф у льодах Арктики криголама "Георгій Сєдов";

1953 – У Радянському Союзі розпочалися арешти за так званою "справою лікарів";

1957 – Компанія Wham-O розпочала випуск фрізбі;

1989 – У Великій Британії комп'ютери вперше були паралізовані вірусом Friday the 13th, відомим також під назвою Jerusalem. Періодично активізується у дні, коли 13-те випадає на п'ятницю;

2000 - Білл Гейтс заявив про відставку з посади голови компанії Microsoft.

2019 – Було вбито Павла Адамовича, мера Гданська.

Іменини: Давид, Йосип, Меланія, Михайло, Петро, Яків.