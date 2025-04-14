14 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1146 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1146 RUSSIAN AGRESSION

14 квітня відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, Всесвітній квантовий день, Міжнародний день воротаря, Міжнародний день раптового сміху, День високих досягнень.

У цей день у 2014 офіційно почалась АТО на сході України; у 2022 - затонув крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ, після удару ракетами "Нептун" ВМС України.

Православна церква вшановує пам'ять святого сповідника Мартина, Папи Римського, починається Страсний тиждень, останній тиждень Великого посту.

Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса

Затверджено на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (2019). Запроваджено на честь Карлоса Шагаса - бразильського лікаря, який 14 квітня 1909 р. вперше діагностував це захворювання.

Хвороба Шагаса або американський трипаносомоз — трансмісивне паразитарне інфекційне захворювання людини і тварин, яку спричинює Trypanosoma cruzi — представник паразитичних найпростіших класу джгутикових з роду Трипаносома. Входить до клінічної групи трипаносомозів, куди відносять й африканський трипаносомоз.

Всесвітній квантовий день

Всесвітній квантовий день — це подія, яка відзначає прогрес і потенціал квантової науки та технологій, проходить 14 квітня щороку.

Міжнародний день воротаря

Воротарі, яких часто називають останньою лінією захисту у футболі, відіграють одну з найважливіших ролей на полі. Проте їхній внесок іноді залишається непоміченим, доки рятівний сейв не привертає до них увагу. Задля визнання і вшанування безмежної відданості воротарів, було засновано Міжнародний день воротаря.

Міжнародний день раптового сміху

Щорічно 14 квітня відзначається досить нетипове й поки що маловідоме свято – Міжнародний день раптового сміху. Подію вигадав оратор та письменник Іззі Гезелл у 1997 році.

День високих досягнень

День високих досягнень, неофіційне свято, чудова можливість наважитись на щось кардинальне та грандіозне, перестати нарешті задовольнятись малим та зробити крок до власної мрії.

Цього дня народилися:

330 років від дня народження П'єтро Ґварнері (1695-1762), італійського скрипкового майстра;

170 років від дня народження Костя Федоровича Паньківського (1855-1915), українського журналіста, видавця, громадського діяча, одного з засновників Наукового товариства ім. Шевченка;

120 років від дня народження Йосипа Йосиповича Гірняка (1895-1989), українського актора, режисера, педагога, культурного діяча;

80 років від дня народження Сергія Сергійовича Дяченка (1945-2022), українського письменника-фантаста, сценариста (США).

Ще цього дня:

1909 — Вільямом д'Арсі створена Англо-перська нафтова компанія (нині British Petroleum);

1912 — Найбільший на той час пасажирський лайнер світу Титанік зіштовхнувся з айсбергом і потонув;

1927 — у шведському Гетеборзі зійшов з конвеєра перший автомобіль "Вольво" ÖV4;

1929 — Ректором Львівської Богословської академії став Йосиф Сліпий;

1930 — На екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка "Земля".

1931 — Проголошена Друга Іспанська республіка; короля Альфонсо XIII позбавлено влади;

1940 — На Західній Україні у священників вилучили книги реєстрації шлюбів;

1978 — У Тбілісі відбулися масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;

1991 — З музею ван Гога в Амстердамі викрадено 20 картин вартістю $500 млн, проте вони були знайдені за 35 хвилин;

2003 — Розшифрований людський геном;

Церковне свято:

14 квітня починається Страсний тиждень, останній тиждень Великого посту. Перший його день називається Великий понеділок. У храмах цього дня згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого продали в рабство його ж брати, а також здійснюють Чин мироваріння - виготовляють ароматичну олію (миро) для помазання після хрещення

Пам'ять преподобного Мартіна, сповідника, Папи Римського

Мартін жив у I столітті, в Італії. Він був добре освічений і вступив до кліру Римської церкви. У 649 році його обрали сьомим папою Римським.

Папа вів активну боротьбу проти єретиків, за що і потрапив у немилість імператора Констанса. Мартіна вирішили прибрати і відправили до нього найманого вбивцю. Але сталося несподіване: щойно найманець наблизився до папи, як тут же осліп. Але імператор цього так не залишив і домігся, щоб Папу Римського відправили на заслання на безлюдний острів в Егейському морі.

Преподобного хотіли стратити, але потім пом'якшили покарання і відправили в Херсонес Таврійський (Крим, Україна). Там святитель Мартін захворів і незабаром помер, а його мощі перенесли в Рим.

Іменини: Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.