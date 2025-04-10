10 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1142 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1142 RUSSIAN AGRESSION

10 квітня відзначають Міжнародний день братів та сестер, День гольфіста, День шпильки, Всесвітній день ягуара, Всесвітній день роботи з дому, Всесвітній тиждень музичної терапії, Міжнародний день спеціальних бібліотек, Всесвітній день гомеопатії.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших.

Міжнародний день братів та сестер

Неофіційне свято, запроваджене мешканкою Нью-Йорка Клаудією Еварт, відзначається з 1998 р.

Клаудія втратила своїх рідних брата і сестру в ранньому віці. В пам’ять про них жінка і вирішила організувати проведення свята, а датою вибрала 10 квітня – день народження її сестри.

У цей день заведено дарувати подарунки брату або сестрі, вітати телефоном, зустрічатися в кафе або всією сім’єю вдома, дарувати тепло й радість один одному і батькам, для яких немає нічого приємнішого, ніж близькі та добрі стосунки між дітьми.

Всесвітній день гомеопатії

10 квітня кожного року відзначається Всесвітній день гомеопатії (World Homeopathy Day). Гомеопатичні принципи розробив лікар з Німеччини, на ім’я Самюель Ганеман у 1796 році.

Гомеопатія – це альтернативна медицина, сутність якої полягає у лікуванні захворювань тими методами, які у здорової людини ці захворювання викликають, тобто "подібне подібним".

Міжнародна медична гомеопатична ліга знаходиться в Нідерландах: створили її у 1925 році, зараз до неї належать близько 70 країн світу. Гомеопатію особливо поважають британці, вони активно досліджують цей вид медицини. Україна підтримує загальноєвропейську позицію: немає наукових підтверджень стосовно користі гомеопатичного лікування. Традиційна медицина прирівнює гомеопатію до плацебо.

День гольфіста

Гольф є одним із найпопулярніших видів спорту та входить до числа олімпійських. Улюблена гра нинішнього президента Америки Дональда Трампа.

Грати в гольф – означає за допомогою ключки й влучного удару нею заганяти м’ячик у лунку (спеціальну ямку). У гольфі є дистанція, яку треба пройти за мінімум ударів. Для гри обладнують поля, що мають 18 або дев'ять лунок, великі турніри продовжуються чотири дні. Гольф вигадали шотландські пастухи у 14 столітті, а перші змагання провели в 15 столітті.

Гра в гольф відбувається на свіжому повітрі, у колі друзів чи колег.

День шпильки

У 1849 році інженер Волтер Хант з Америки вигадав шпильку, вістря голки котрої прикривається кришкою. Така конструкція захищає людину від раптового уколу. Цей день також називають – Міжнародний день шпильки.

Всесвітній день ягуара

Відзначається щорічно 10 квітня, присвячений ягуару, найбільшій кішці західної півкулі.

Ягуари, величні створіння Америки, стикаються з численними загрозами, які призвели до їхнього занепаду. Втрата середовища існування, полювання людей на їхні шкури та конфлікти з фермерами – ось деякі з головних викликів, з якими стикаються ці хижаки. Зокрема, значну загрозу становить нелегальна торгівля частинами ягуара в Азію.

Це день визнання зусиль фахівців з охорони природи та освітян, які прагнуть зберегти цей чудовий вид.

Всесвітній день роботи з дому

Всесвітній день роботи з дому, знаменує собою значний зсув у світогляді та підходах до роботи. Те, що колись було розкішшю або рідкістю, стало повсюдною реальністю для мільйонів людей у світі завдяки технологічному прогресу та глобальному поштовху до більш гнучких робочих графіків.

Всесвітній тиждень музичної терапії

Всесвітня федерація музичної терапії запровадила Всесвітній тиждень музичної терапії, який відзначатиметься щороку з 10 до 15 квітня.

Має на меті сприяти більшій обізнаності та пропаганді музичної терапії на глобальному рівні, особливо наголошує її важливість у країнах, що розвиваються.

Міжнародний день спеціальних бібліотек

Міжнародний день спеціальних бібліотек присвячений відзначенню внеску спеціальних бібліотек та інформаційних фахівців у всьому світі.

Цей день відзначається у четвер другого повного тижня квітня щороку.

Цього дня народилися:

120 років від дня народження Михайла Івановича Гончарука (1905-1969), українського живописця;

120 років від дня народження Яна Їржі (справж. - Ольга Урбанкова) (1905-1942), чеської поетеси, перекладачки, зокрема творів П. Тичини, А. Животка та ін.;

75 років від дня народження Петра Павловича Чухрая (1950-2018), українського бандуриста, педагога, громадського діяча.

Ще цього дня:

1912 - Лайнер "Титанік" вирушив у свій перший і останній рейс з порту Саутгемптон до Нью-Йорка;

1917 - На нараді робітників і промисловців Донбасу схвалене рішення ввести 8-годинний робочий день;

1954 - У Дніпропетровську створене Особливе конструкторське бюро (ОКБ-586), нині Конструкторське бюро "Південне".

1972 - Підписана Конвенція про заборону біологічної зброї;

1992 - У Запоріжжі відкритий перший фестиваль мистецтв "Козацькому роду нема переводу";

1998 - Страсноп'ятничною угодою між урядами Ірландії та Британії загалом припинилося насильство, пов'язане з конфліктом у Північній Ірландії;

2010 - авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський;

2019 - Вперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).

Церковне свято:

День пам’яті мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора та інших 33.

Мученики були християнськими святими, які постраждали за віру в ІІІ столітті. Це військові, які відмовилися віддати шану ідолам під час правління імператора Декія. За легендою, вони зробили хресне знамення і дмухнули на капище, внаслідок чого ідоли впали і розсипалися на порох. Їх відвага і віра стали прикладом для багатьох християн того часу.

Іменини: Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Федір, Яків.