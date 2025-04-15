15 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1147 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1147 RUSSIAN AGRESSION

15 квітня відзначають Всесвітній день мистецтва, Міжнародний день культури, Міжнародний день екологічної обізнаності, Міжнародний день біомедичної лабораторії, Міжнародний день мікроволонтерства, День боротьби з цукровим діабетом 1 типу.

В Україні - День працівників карного розшуку.

Православна церква вшановує пам'ять святих апостолів із 70 Аристарха, Пуда і Трохима.

Всесвітній день мистецтва

Відзначається з 2012 р., ініційовано Міжнародною асоціацією мистецтв International Association of Art, партнером ЮНЕСКО, для підвищення обізнаності щодо творчої діяльності в усьому світі. Головна мета свята полягає у привернені уваги людей до важливості мистецтва і творчості.

Дату святкування обрали на честь дня народження Леонардо да Вінчі, який був одним з найяскравіших представників мистецтва всіх часів. Народився він саме цього дня 1452 року.

Міжнародний день культури

Запроваджений на честь прийняття в 1935 р. міжнародного договору "Про захист художніх і наукових закладів та історичних пам’яток", відомого в міжнародно-правовій практиці як Пакт Реріха.

День працівників карного розшуку України

Професійне свято, дата якого була обрана на честь створення в нашій країні секції судово-кримінального розшуку (1919 рік). Карний розшук відповідає за розслідування особливо тяжких кримінальних злочинів. А тому робота співробітників цієї служби дуже важка і небезпечна.

Міжнародний день екологічної обізнаності

Цей день присвячений підвищенню рівня екологічної культури та поширенню знань про стан довкілля серед населення різних країн.

Міжнародний день біомедичної лабораторії

Щорічна подія, яка була створена для того, щоб відзначити особливий внесок вчених-біомедиків у охорону здоров'я. Працівники біомедичних лабораторій відіграють важливу роль під час діагностування, лікування та профілактики різноманітних захворювань.

Міжнародний день мікроволонтерства

Щороку 15 квітня відзначається Міжнародний день мікроволонтерства — день, який доводить, що навіть маленькі дії можуть мати великий вплив.

День боротьби з цукровим діабетом 1 типу

День боротьби з діабетом 1 типу на честь Джак'ї Монік Фуртік — це день підвищення обізнаності про діабет першого типу та гіпоклікемію (низький рівень глюкози крові).

Цього дня народилися:

485 років від дня першої писемної згадки (1540) м. Тернопіль (Тернопільська обл.);

140 років від дня народження Миколи Федоровича Даденкова (1885-1955), українського вченого, педагога, автора першого підручника з історії педагогіки в Україні.

Ще цього дня:

1912 - В Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер "Титанік";

1943 - Союзники створили об'єднане командування морськими операціями в Середземному морі;

1948 - Відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами;

1950 - МВС СРСР наказало залишити виселених із Західної України оунівців навічно в спецпоселеннях;

1952 - Перший політ стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, одного з найбільших літаків свого часу;

1989 - У тисняві на стадіоні Гіллсборо загинули 96 уболівальників ФК "Ліверпуль", 766 отримали поранення;

1993 - Президент Туркменістану Сапармурат Ніязов оголосив про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю;

1994 - Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена;

2000 - На Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти;

2001 - Свою першу перемогу в перегонах "Формула-1" здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині "Вільямс" виграв Ґран-прі на трасі в Сан-Марино;

2019 - Пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Церковне свято:

15 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. Жили вони за часів, коли проповідував апостол Павло. Аристарх був його учнем, а вже пізніше став єпископом Анамеї. Пуд відрізнявся благочестивим життям, хоча й займав посаду римського сенатора. Він неодноразово приймав у себе апостолів Петра і Павла. Згодом чоловік навіть вирішив перетворити свій будинок на храм. Трохим народився у Ефесі і багато подорожував з апостолом Павлом, проповідував Слово Боже. Усі вони були вбиті за свою віру за часів правління імператора Нерона.

Іменини: Андрій, Віктор, Леонід, Олександр, Федір, Трохим, Анастасія, Василина.