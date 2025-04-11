11 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1143 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1143 RUSSIAN AGRESSION

11 квітня відзначають Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, День підводного човна.

У США – Фестиваль вівсянки.

Православна церква вшановує святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.

Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів

Відзначається щорічно за ініціативою ООН. Цього дня, 80 років тому, в 1945 році, в'язні Бухенвальду підняли повстання проти нацистів.

Загалом на території Німеччини та окупованих нею країн діяло більше 14 тисяч концтаборів. За визнанням самих есесівців, в’язень, тривалість життя якого в таборі складала менше року, приносив нацистам майже півтори тисячі рейхсмарок чистого прибутку.

За роки другої світової війни через табори смерті пройшли 18 мільйонів людей.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Хвороба Паркінсона, викликається смертю нервових клітин і є одним з найбільш поширених нейродегенеративних захворювань у світі, котра суттєво знижує якість життя. Вона не є смертельною. Близько 10 мільйонів людей на нашій планеті страждають від хвороби Паркінсона. Хворобу виявляють у людей старше 50 років. Жінки страждають частіше.

Втрата нервових клітин у мозку призводить до чотирьох ключових моторних симптомів: тремор рук і ніг в стані спокою, ригідність і скутість верхньої частини тулуба, сповільненість рухів і порушення координації, а також контролю рухів. Основні ознаки хвороби полягають в тремтінні рук, уповільненості рухів, скутості, болях, порушеннях рухової динаміки і психіки. Крім 4 ключових моторних симптомів хвороба Паркінсона також супроводжується і немоторними ознаками начебто болів, проблем зі сном, запорів, проблем із сечовипусканням, запаморочень, порушень мови, депресій, тривожних станів і втоми.

День підводного човна

Щорічно 11 квітня світ відзначає День підводного човна. Дату святкування обрали на честь дати першого занурення американського човна під воду у 1900 році.

Фестиваль вівсянки

Щорічно другої п’ятниці квітня американське місто Сент-Джордж відзначає власне триденне свято під назвою Всесвітній фестиваль вівсянки. Подію започаткував працівник місцевого супермаркету Білл Хантер, який помітив активний продаж вівсянки в Сент-Джорджії та вирішив розповісти про це світові, а також нагадати американцям про важливість здорового харчування.

Цього дня народилися:

270 років від дня народження Джеймса Паркінсона (1755-1824), англійського лікаря-психіатра, геолога, палеонтолога, який описав хворобу центральної нервової системи - дрижальний параліч (паркінсонізм);

200 років від дня народження Фердинанда Лассаля (1825-1864), німецького філософа, публіциста, політичного діяча;

90 років від дня народження Петра Карловича Думича (1935-2009), українського художника декоративного мистецтва;

80 років від дня народження Івана Вікторовича Пономаренка (1945-2019), українського співака, педагога.

Ще цього дня:

1909 - На викупленій у бедуїнів землі біля Яффи єврейськими переселенцями другої алії засноване місто Тель-Авів;

1921 - Утворено емірат Трансйорданію у складі Британського мандату в Палестині;

1945 - Радянською владою заарештовано митрополита Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, єпископів Никиту Будку, Миколая Чарнецького, Григорія Хомишина та Івана Латишевського, а також низку католицьких владик. Тривалий час після арешту доля митрополита була невідомою і лише в середині 1946 року оголосили що митрополит звинувачений у "ворожій діяльності проти УРСР, співпраці з німецькими окупантами" за що був засуджений на 8 років ув'язнення. Під тиском репресій греко-католицького духовенства було здійснено "самоліквідацію" УГКЦ;

1945 - Різня в Березці, винищення українського населення села Березка, здійснене польськими підрозділами Армії Крайової, Батальйонів хлопських та селянами-поляками з навколишніх сіл;

1945 - Третя армія США визволила нацистський концтабір Бухенвальд, контроль над яким вже захопили повсталі на той час в'язні;

1992 — Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі російсько-українські переговори про статус флоту і його дислокацію;

2008 - Уперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців;

2014 - Проросійськими бойовиками захоплено місто Слов'янськ Донецької області.

Церковне свято:

Сьогодні вшановують пам’ять священномученика Антипа. Він був єпископом Пергамської церкви та учнем святого Івана Богослова. Антип жив за часів правління імператора Нерона, який був язичником і проводив жорстокі гоніння за християнами. Святитель Антип постійно таємно проводив проповіді і богослужіння. За це він часто чув дорікання з боку язичницьких жерців. Коли ті сильно розлютилися, то схопили чоловіка і привели до храму Артеміди, щоб там кинути в піч. Але він спокійно заснув і так помер. Вогонь не зайняв тіло святителя і вночі його поховали християни.

Іменини: Іван, Микола, Петро, Юхим, Яків.