Інтерфакс-Україна
Події
10:45 16.04.2025

Сили оборони збили вночі 57 ворожих дронів із 97, ще 34 локаційно втрачені - Повітряні сили

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Сили оборони збили вночі 57 ворожих дронів із 97, ще 34 локаційно втрачені - Повітряні сили
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські захисники збили у ніч на середу 57 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 9.30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни. 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 16 квітня противник атакував Україну 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Одеська, Дніпропетровська та Полтавська області.

Теги: #повітряні_сили #бпла

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