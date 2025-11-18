Інтерфакс-Україна
09:12 18.11.2025

Ворог атакував 4 балістичними ракетами 114 БпЛА, збито 101 дрон, зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях – Повітряні сили

У ніч на 18 листопада ворог атакував Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер-М та 114-ма ударними БпЛА, збито/подавлено 101 ворожий дрон, зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 18 листопада (з 20:00 17 листопада) противник атакував чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Воронезької обл. – рф, та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі .

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Теги: #атака_рф #збиття #повітряні_сили

