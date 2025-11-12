Дрони-перехоплювачі знищили понад 150 ворожих ударних БпЛА з початку місяця - командувач

Фото: https://www.facebook.com

Дрони перехоплювачі знищили 1100 ворожих ударних дронів з початку вересня поточного року, з них 150 з початку поточного місяця, повідомив полковник Юрій Черевашенко, призначений 7 листопада командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних сил України.

"Дрони-перехоплювачі - гнучкий, економічно виправданий і технологічно необхідний елемент сучасної ППО. Звісно, вони не можуть замінити зенітні ракетні комплекси чи пілотовану авіацію, але значно підвищують ефективність системи протиповітряної оборони держави, роблячи її більш адаптивною до нових викликів", - зазначив Черевашенко.

Як повідомляється на сторінці Повітряних сил Збройних сил України у Facebook, у Повітряних силах активно масштабується цей напрямок як в контексті створення нових підрозділів БпЛА-перехоплювачів, так і в підготовці екіпажів у навчальних центрах на різних локаціях.

Впровадження дронів-перехоплювачів супроводжується оновленням тактик, програм підготовки та процедур взаємодії з усіма елементами оборони повітряного простору. Інструктори Повітряних сил відпрацьовують координацію підрозділів у складних умовах - нічні вильоти, втрата сигналу, завдання в умовах активної дії засобів РЕБ, що підвищує оперативність реагування в різних умовах обстановки.