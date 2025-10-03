В Україні зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях – ПС ЗСУ
Противник атакував Україну 416 засобами повітряного нападу, серед яких 381 БпЛА і 35 ракет повітряного та наземного базування, збито/подавлено 320 повітряних цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм-каналі.
Як зазначається, у ніч на 03 жовтня (із 20.00 02 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 416 засобів повітряного нападу:
- 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 21 крилатої ракети Іскандер-К;
- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
"Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей:
- 303 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 12 крилатих ракет Іскандер-К;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
"Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - зазначили в Повітряних силах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.