10:42 03.10.2025

В Україні зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях – ПС ЗСУ

Противник атакував Україну 416 засобами повітряного нападу, серед яких 381 БпЛА і 35 ракет повітряного та наземного базування, збито/подавлено 320 повітряних цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм-каналі.

Як зазначається, у ніч на 03 жовтня (із 20.00 02 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 416 засобів повітряного нападу:

- 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.;

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 21 крилатої ракети Іскандер-К;

- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

"Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей:

- 303 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

- 12 крилатих ракет Іскандер-К;

- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

"Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - зазначили в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #атака_рф #збиття #повітряні_сили

