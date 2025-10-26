Окупанти, ймовірно, застосували КАБ по Кривому Рогу – телеграм-канали

Окупанти, ймовірно, застосували КАБ по Кривому Рогу, повідомляють місцеві телеграм-канали.

Раніше Повітряні сили повідомили про рух КАБа у напрямку міста вранці 26 жовтня, а також загрозу застосування балістики і рух кількох швидкісних цілей.

Згодом місцеві телеграм-канали опублікували відео з наслідками атаки. "Звук КАБа, який вдарив по Кривому Рогу. Це вже другий випадок, коли авіабомба долетіла до міста", - йдеться у дописі одного з них. Раніше про аналогічну ситуацію повідомлялось влітку.