Інтерфакс-Україна
Події
13:36 26.10.2025

Окупанти, ймовірно, застосували КАБ по Кривому Рогу – телеграм-канали

1 хв читати

Окупанти, ймовірно, застосували КАБ по Кривому Рогу, повідомляють місцеві телеграм-канали.

Раніше Повітряні сили повідомили про рух КАБа у напрямку міста вранці 26 жовтня, а також загрозу застосування балістики і рух кількох швидкісних цілей.

Згодом місцеві телеграм-канали опублікували відео з наслідками атаки. "Звук КАБа, який вдарив по Кривому Рогу. Це вже другий випадок, коли авіабомба долетіла до міста", - йдеться у дописі одного з них. Раніше про аналогічну ситуацію повідомлялось влітку.

Теги: #атака_рф #кривий_ріг #повітряні_сили

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 26.10.2025
Аварійно-рятувальні роботи у Києві продовжуються, на місцях уражень - понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки – Клименко

Аварійно-рятувальні роботи у Києві продовжуються, на місцях уражень - понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки – Клименко

10:32 26.10.2025
Захисники України в ніч на 26 жовтня знищили або подавили 90 з 101 засобу повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 26 жовтня знищили або подавили 90 з 101 засобу повітряного нападу росіян

12:50 25.10.2025
Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

12:10 25.10.2025
Сибіга: Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору

Сибіга: Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору

17:56 20.10.2025
ДБР затримало нацгвардійця, який у Кривому Розі смертельно травмував підлітка

ДБР затримало нацгвардійця, який у Кривому Розі смертельно травмував підлітка

09:06 15.10.2025
Захисники України в ніч на 15 жовтня знищили або подавили 86 з 113 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 15 жовтня знищили або подавили 86 з 113 засобів повітряного нападу росіян

09:24 12.10.2025
Захисники України в ніч на 12 жовтня знищили або подавили 103 з 119 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 12 жовтня знищили або подавили 103 з 119 засобів повітряного нападу росіян

10:42 03.10.2025
В Україні зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях – ПС ЗСУ

В Україні зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях – ПС ЗСУ

15:31 02.10.2025
Двоє військовослужбовців ТЦК поранені у Кривому Розі під час оповіщення, нападника встановлено

Двоє військовослужбовців ТЦК поранені у Кривому Розі під час оповіщення, нападника встановлено

15:15 27.09.2025
Російські гільзи знайдені на місці вбивства президента Криворізької федерації самбо – ЗМІ

Російські гільзи знайдені на місці вбивства президента Криворізької федерації самбо – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

Через удар по Бєлгородській дамбі вода хлинула на позиції росіян і ускладнює їхню логістику біля Вовчанська – 16-й армійський корпус ЗСУ

У РФ поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - джерела

Новий тиждень в Україні розпочнеться дощами, у Карпатах мокрий сніг та дощ

Атаковано виробництво найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee

Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

Чотири людини загинули й одна зазнала поранень унаслідок російських атак на Донеччині за минулу добу - поліція

Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі – поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці, у ворога теж є успіхи - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА