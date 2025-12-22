Інтерфакс-Україна
Події
10:01 22.12.2025

Два центри надання адмінпослуг, включаючи ветеранський, пошкоджені в Кривому Розі дроновою атакою, без жертв

Фото: https://t.me/vilkul/

Начальник міської військової адміністрації Кривого Рогу Дніпрокпетровської області Олександр Вілкул повідомляє про руйнування двох центрів надання адміністративних послуг внаслідок ворожої атаки на місто.

"Внаслідок шахедного удару зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ветеран". Також значно постраждав головний Центр надання адміністративних послуг "Віза". Вони сьогодні не працюватимуть. Адміністративні послуги надаються у філіях по всьому місту", - написав Вілкул в Телеграм у понеділок вранці.

За його словами, протягом для доступ до системи відновлюватиметься, робота буде організована в іншому приміщенні. "На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково. Головне – всі живі", - написав Вілкул.

Теги: #кривий_ріг

