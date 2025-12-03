Інтерфакс-Україна
У Кривому Розі вже четверо постраждалих, серед них дитина

Фото: https://www.facebook.com/

У Кривому Розі, за оновленими даними, вже троє постраждалих, повідомив тимчасово виконуючий глави Дніпропетровської обласної військової адміністраці Владислав Гайваненко. За інформацією ДСНС травмовано 4 людей.

"Серед них – 3-річна дівчинка. Дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості", - написав Гайваненко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни завдали удару по Кривому Рогу балістикою, попередньо "Іскандер-М". Раніше було відомо про одну постраждалу.

За інформацією ДСНС, через ракетний удар по місту Кривий Ріг "попередньо травмовано 4 людей, серед них — дитина".

Унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники, йдеться у повідомленні.

У Нікопольському районі, за інформацією ДМСНС, через обстріли постраждали троє людей, серед них — дівчинка. Надзвичайники надали допомогу дитині, а також жінці та чоловікові. Їх передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пошкоджено два навчальні заклади, дві АЗС та приватні будинки.

У Синельниківському районі понівечена інфраструктура та приватний будинок.

 

 

