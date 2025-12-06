Щонайменше 8 людей поранені внаслідок нічної атаки в Україні

Фото: Дніпропетровська ОВА

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляє про вісьмох постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки РФ по Україні в ніч на суботу.

"Поранені щонайменше 8 людей: 3 - на Київщині; 3 - на Дніпропетровщині; 2 - на Львівщині", - написав Клименко в Телеграм у суботу.

За його даними, усього під атакою опинилися десять регіонів. Окупанти били по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. "У більшості з них - прямі влучання по житлових будинках, енергетиці, залізниці. Пошкоджено понад два десятки будинків на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Львівщині", - йдеться в повідомленні.

У Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві Київської області рятувальники зараз гасять тисячі квадратних метрів складських приміщень із продуктами та медикаментами. Також триває ліквідація пожеж на енергетичних об’єктах Київщини та Львівщини. До роботи залучені майже 500 рятувальників і близько 200 поліцейських.

"ДСНС працює на 24 локаціях: на 17 вже завершено гасіння пожеж; на 7 робота триває. Найскладніші точки - великі пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Там працюють роботизовані комплекси та авіація ДСНС", - розповів Клименко.

У той же час т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що крім трьох постраждалих від ракетної атаки, в прифронтовому місті Марганець Нікопольського району від дроново-арилерійської атаки постраждала дитина.

"Били росіяни й по Нікопольщині. Важку артилерію та FPV-дрони скерував на Мирівську, Покровську, Марганецьку громади та сам Нікополь. В останньому постраждав 11-річний хлопчик. Йому надали необхідну допомогу. У районі понівечені 3 оселі місцевих, господарські споруди, лінія електропередач", - написав він в Телеграм.

Всі постраждали внаслідок ракетної атаки – з Дніпровського району. "Зранку ворог здійснив ракетну атаку. У Дніпровському районі постраждали двоє чоловіків – 37 та 65 років і 75-річна жінка. Їм надали необхідну допомогу. Оговтуватися будуть вдома. Зруйнований приватний будинок, ще майже десяток – потрощені. Зачепило й два гаражі", - повідомив голова обладміністрації.

Обидва постраждалі у Львівській області – у селі Сілець Шептицького району, повідомив голова Львівської обладміністрації Максим Козицький.

"Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками та крилатими ракетами критичну енергетичну інфраструктуру Львівської області. У селі Сілець Шептицького району через падіння уламків загорівся приватний будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Ще щонайменше три будинки у цьому селі пошкоджені", - написав він в Телеграм.

За словами голови Київської обладміністрації Миколи Калашника, з трьох постраждалих одна жінка госпіталізована. "На території області травмовано троє людей. Одна жінка з Вишгородського району госпіталізована. Вона вже прооперована. Стан стабільний, середньої тяжкості", - написав він в Телеграм.

Наслідки атаки, за словами голови обладміністрації, зафіксовані в чотирьох районах області. Зокрема, у Фастові ворог завдав удару по залізничній інфраструктурі, пошкоджено вокзал. У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У Білоцерківському районі виникла пожежа складських приміщень. "У Вишгородському районі ворог пошкодив 7 приватних будинків та газопровід низького тиску. Пожежа відсутня. Знищено три вантажних автомобілі, локалізована пожежа складських приміщень", - розповів Калашник.