Інтерфакс-Україна
Події
18:58 03.12.2025

Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

1 хв читати

Російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу балістикою, попередньо "Іскандер-М", є влучання в адміністративну будівлю, є одна постраждала, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю. Багато пошкоджених багатоповерхівок. Попередньо одна жінка поранена, не важка", - написав він у телеграм-каналі у середу увечері.

За його словами, штаб з допомоги постраждалим розгорнуто у школі навпроти будівлі влучання. Пожежу ліквідовано.

 

Теги: #вілкул #кривий_ріг #обстріл

