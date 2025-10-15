Інтерфакс-Україна
Події
09:06 15.10.2025

Захисники України в ніч на 15 жовтня знищили або подавили 86 з 113 засобів повітряного нападу росіян

Фото: НГУ

Противник у ніч на 15 жовтня (з 22:50 14 жовтня) атакував 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 50 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - інформують ПС ЗСУ.

Теги: #повітряні_сили #знищення

