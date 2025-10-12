Захисники України в ніч на 12 жовтня знищили або подавили 103 з 119 засобів повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 12 жовтня (із 20.00 11 вересня) атакував118-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 50 із них- шахеди; а також керованою авіаційною ракетою Х-31 із ТОТ Запорізької обл., повідомило командування Повітряних Сил у телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожц БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях", - повідомляє командування ПС.