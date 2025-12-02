Інтерфакс-Україна
Події
08:59 02.12.2025

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

1 хв читати
ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях
Фото: Ґвара

Сили оборони у ніч проти вівторка (з 18:00 1 грудня) знешкодили 39 ворожих безпілотників, проте зафіксовано падіння збитих уламків на восьми локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - сказано в телеграмі.

Зазначається, що у ніч на 2 грудня (з 18:00 1 грудня) противник атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ АР Криму та Донецька, понад 35 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.

 

Теги: #ппо #збиття #цілі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:04 02.12.2025
На Донеччині українські розвідники знищили ключові елементи ППО ворога – ГУР МО

На Донеччині українські розвідники знищили ключові елементи ППО ворога – ГУР МО

19:22 01.12.2025
ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

13:25 01.12.2025
Сили ППО за листопад знищили більше 9 тис. повітряних цілей

Сили ППО за листопад знищили більше 9 тис. повітряних цілей

11:47 01.12.2025
Нідерланди виділять EUR250 млн на підсилення ППО України – міністр оборони

Нідерланди виділять EUR250 млн на підсилення ППО України – міністр оборони

09:37 01.12.2025
Сили оборони збили 65 з 89 ворожих БПЛА

Сили оборони збили 65 з 89 ворожих БПЛА

09:31 30.11.2025
Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

08:32 30.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 733 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 733 ворожі цілі

23:31 29.11.2025
Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

11:47 29.11.2025
Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

15:24 28.11.2025
СБС уразили три російські системи ППО за три дні

СБС уразили три російські системи ППО за три дні

ВАЖЛИВЕ

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

ОСТАННЄ

Brave1 та BRDO за EUR3,3 млн від ЄС запускають програму грантів на високошвидкісні перехоплювачі та радари

Качка обговорив з членами Аудиторської ради Ukraine Facility прозорість і ефективність використання коштів

Кличко: До трьох осіб зросла кількість жертв ворожого обстрілу Києва 29 листопада

У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьмана Мазепи

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

У Одеській області ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній та енергетичній інфраструктурі

ОВА: Росіяни протягом доби завдали атак по 20 населених пунктах Запорізької області

Двоє людей постраждали під час атак ворога на Миколаїв за минулу добу

Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE

Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 45

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА