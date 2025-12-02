ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

Фото: Ґвара

Сили оборони у ніч проти вівторка (з 18:00 1 грудня) знешкодили 39 ворожих безпілотників, проте зафіксовано падіння збитих уламків на восьми локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - сказано в телеграмі.

Зазначається, що у ніч на 2 грудня (з 18:00 1 грудня) противник атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ АР Криму та Донецька, понад 35 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.