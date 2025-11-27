Інтерфакс-Україна
Події
08:56 27.11.2025

Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

1 хв читати
Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник у ніч на 27 листопада (з 18:00 26 листопада) атакував142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

Теги: #війна #ракети #збиття #бпла

