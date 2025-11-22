Сили спеціальних операцій повідомили про збиття в повітрі російського гелікоптера Мі-8 "deep strike" дроном.

"Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі "deep strike" дроном ССО!", - йдеться у дописі ССО у телеграм.

"Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів. Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", - йдеться у дописі.