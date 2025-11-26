Інтерфакс-Україна
Події
09:18 26.11.2025

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

 Російські окупаційні війська минулої ночі випустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 90 дронів (близько 55 із них - "Шахеди"), Сили оборони знешкодили 72 ворожі БпЛА, проте є влучання ракет та ударних БпЛА на 10 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"У ніч на 26 листопада (з 19:00 25 листопада) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської області - рф), та 90-та ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 55 із них – "шахеди"", йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Теги: #ппо #збиття #пс_зсу

