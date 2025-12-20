Інтерфакс-Україна
03:34 20.12.2025

Зеленський-Путіну: Україна не дозволить контролювати потенційні президентські вибори в країні

Україна не дозволить Володимиру Путіну контролювати потенційні президентські вибори в країні, заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, Путін хоче контролювати не тільки вибори в Росії. Тепер він взявся і за вибори в Україні.

"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював", - наголосив він в інтерв'ю PAP.

Президент, коментуючи щорічну пресконференцію глави Кремля, заявив, що Путіних "багато".

"Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше", - уточнив він.

Зеленський нагадав, що Путін запевняв, що йому нібито важливо, щоб у виборах узяли участь українці з усієї території країни, зокрема і з тимчасово окупованих територій. Таким чином Путін сам фактично назвав їх окупованими.

Як повідомлялося, Путін заявляє, що на території РФ та окупованих РФ територіях України проживає від 5 до 10 млн громадян України, і він має намір забезпечити їм можливість волевиявлення в разі проведення виборів в Україні.

Джерело: https://www.pap.pl/ua/ukrainian/news/zelenskiy-v-intervyu-dlya-pap-kredit-es-nadae-ukraini-novi-mozhlivosti

Теги: #путін #вибори #зеленський

