Зеленський-Путіну: Україна не дозволить контролювати потенційні президентські вибори в країні
Україна не дозволить Володимиру Путіну контролювати потенційні президентські вибори в країні, заявив президент України Володимир Зеленський.
За словами українського лідера, Путін хоче контролювати не тільки вибори в Росії. Тепер він взявся і за вибори в Україні.
"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював", - наголосив він в інтерв'ю PAP.
Президент, коментуючи щорічну пресконференцію глави Кремля, заявив, що Путіних "багато".
"Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше", - уточнив він.
Зеленський нагадав, що Путін запевняв, що йому нібито важливо, щоб у виборах узяли участь українці з усієї території країни, зокрема і з тимчасово окупованих територій. Таким чином Путін сам фактично назвав їх окупованими.
Як повідомлялося, Путін заявляє, що на території РФ та окупованих РФ територіях України проживає від 5 до 10 млн громадян України, і він має намір забезпечити їм можливість волевиявлення в разі проведення виборів в Україні.
Джерело: https://www.pap.pl/ua/ukrainian/news/zelenskiy-v-intervyu-dlya-pap-kredit-es-nadae-ukraini-novi-mozhlivosti