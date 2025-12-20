Інтерфакс-Україна
07:06 20.12.2025

20 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фото: Pixabay

20 грудня 2025 року в Україні відзначають День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС і Міжнародний день солідарності людей.

Ще сьогодні у США День "Ходімо колядувати", День "Розставте крапки над і", День сангрії, День гри.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Ігнатія Богоносця.

День 1396 Російська агресія - Day 1396 Russian aggression

День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС

Встановлений як спосіб висловити вдячність пенсіонерам і ветеранам МВС, які своєю працею заклали основи ефективної правоохоронної діяльності. Він також покликаний нагадати нинішнім поколінням працівників про важливість досвіду, знань і самовідданості попередників. Цей день є не лише приводом для урочистостей, а й нагадуванням про те, що досвід і мудрість старшого покоління є цінними для підготовки нових кадрів.

Міжнародний день солідарності людей

солидарность

Свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН 2005 року з метою популяризації ідеї солідарності як однієї з ключових цінностей людства. Свято започатковане в контексті Декларації тисячоліття, прийнятої на Саміті тисячоліття 2000 року. У цій декларації солідарність визначена як одна з фундаментальних цінностей міжнародних відносин у XXI столітті.

ООН зазначає, що глобальні виклики, такі як бідність, нерівність, кліматичні зміни, вимагають спільних зусиль усіх країн і народів. Міжнародний день солідарності людей сприяє зміцненню розуміння важливості взаємодопомоги для досягнення спільного добробуту.

Народилися в цей день:

220 років від дня народження Томаса Грема (1805-1869), британського хіміка, одного з засновників колоїдної хімії. Дату народження подано за Encyclopædia Britannica, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 21.12.1805 р.;

170 років від дня народження Амвросія Андрійовича Ждахи (Ждахи-Смаглія) (1855-1927), українського художника, графіка, етнографа, колекціонера, бібліофіла. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, ЕІУ; за іншими даними народився 18.12.1855 р.

Ще цього дня:

1912 - Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, визнають незалежність Албанії;

1961 - У Північній Ірландії відбувається остання смертна кара;

1984 - Компанія Bell Labs оголошує про завершення розробки мегабітного чипу пам'яті, який міг зберігати понад мільйон біт електронних даних — вчетверо більше, ніж активні на той час чипи;

1989 - Операція "Just Cause" ("Справедливість"): американські війська входять до Панами;

1991 - Незалежність України визнають Киргизстан та Туркменістан;

1995 - Встановлюються дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною;

2000 - Парламент Великої Британії схвалює клонування людини, але винятково в медичних цілях.

Церковне свято:

Святого священномученика Ігнатія Богоносця

Він був єпископом Антіохії та одним з найвпливовіших ранньохристиянських богословів. Народився приблизно 35 року нашої ери і був учнем апостола Петра.

Ігнатій відомий своєю вірою в Ісуса Христа як Бога і його відкритістю цій вірі, попри небезпеку.

Засуджений імператором Траяном за своє віросповідання і змушений був вирушити у далекий шлях до Риму, де його стратили.

Іменини:

Антон, Данило, Іван, Гнат.

З прикмет цього дня:

зима

Хмари синього кольору до тепла, білого — до вітру; хмари проти вітру пливуть — буде снігопад; уночі зоряне небо — чекайте на багатий урожай наступного року; іній на деревах — погода буде ясною.

