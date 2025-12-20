20 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день
20 грудня 2025 року в Україні відзначають День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС і Міжнародний день солідарності людей.
Ще сьогодні у США День "Ходімо колядувати", День "Розставте крапки над і", День сангрії, День гри.
Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Ігнатія Богоносця.
День 1396 Російська агресія - Day 1396 Russian aggression
День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС
Встановлений як спосіб висловити вдячність пенсіонерам і ветеранам МВС, які своєю працею заклали основи ефективної правоохоронної діяльності. Він також покликаний нагадати нинішнім поколінням працівників про важливість досвіду, знань і самовідданості попередників. Цей день є не лише приводом для урочистостей, а й нагадуванням про те, що досвід і мудрість старшого покоління є цінними для підготовки нових кадрів.
Міжнародний день солідарності людей
Свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН 2005 року з метою популяризації ідеї солідарності як однієї з ключових цінностей людства. Свято започатковане в контексті Декларації тисячоліття, прийнятої на Саміті тисячоліття 2000 року. У цій декларації солідарність визначена як одна з фундаментальних цінностей міжнародних відносин у XXI столітті.
ООН зазначає, що глобальні виклики, такі як бідність, нерівність, кліматичні зміни, вимагають спільних зусиль усіх країн і народів. Міжнародний день солідарності людей сприяє зміцненню розуміння важливості взаємодопомоги для досягнення спільного добробуту.
Народилися в цей день:
220 років від дня народження Томаса Грема (1805-1869), британського хіміка, одного з засновників колоїдної хімії. Дату народження подано за Encyclopædia Britannica, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 21.12.1805 р.;
170 років від дня народження Амвросія Андрійовича Ждахи (Ждахи-Смаглія) (1855-1927), українського художника, графіка, етнографа, колекціонера, бібліофіла. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, ЕІУ; за іншими даними народився 18.12.1855 р.
Ще цього дня:
1912 - Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, визнають незалежність Албанії;
1961 - У Північній Ірландії відбувається остання смертна кара;
1984 - Компанія Bell Labs оголошує про завершення розробки мегабітного чипу пам'яті, який міг зберігати понад мільйон біт електронних даних — вчетверо більше, ніж активні на той час чипи;
1989 - Операція "Just Cause" ("Справедливість"): американські війська входять до Панами;
1991 - Незалежність України визнають Киргизстан та Туркменістан;
1995 - Встановлюються дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною;
2000 - Парламент Великої Британії схвалює клонування людини, але винятково в медичних цілях.
Церковне свято:
Святого священномученика Ігнатія Богоносця
Він був єпископом Антіохії та одним з найвпливовіших ранньохристиянських богословів. Народився приблизно 35 року нашої ери і був учнем апостола Петра.
Ігнатій відомий своєю вірою в Ісуса Христа як Бога і його відкритістю цій вірі, попри небезпеку.
Засуджений імператором Траяном за своє віросповідання і змушений був вирушити у далекий шлях до Риму, де його стратили.
Іменини:
Антон, Данило, Іван, Гнат.
З прикмет цього дня:
Хмари синього кольору до тепла, білого — до вітру; хмари проти вітру пливуть — буде снігопад; уночі зоряне небо — чекайте на багатий урожай наступного року; іній на деревах — погода буде ясною.