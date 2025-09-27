Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, проте фінансування недостатньо – Зеленський

Фото: "Мілітарний"

Україна вже розгорнула сильну систему виробництва дронів-перехоплювачів, і є багато українських компаній, які розуміють, як це робити, проте недостатньо фінансування, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо повного фінансування, наприклад, перехоплювачів. Вже ми розгорнули сильну систему виробництва їх, вже є багато компаній в нас українських, які розуміють, як це робити, фінансування недостатньо. Тобто на сьогодні немає достатніх сил, щоби зробити відповідні кроки", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.