У ЦСП "Омега" відсутні випадки СЗЧ - військові

У підрозділах Центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії України відсутні випадки самовільного залишення частини (СЗЧ).

Про це у відеоподкасті "Інтерфакс-Україна" розповіли військовослужбовці "Омеги".

"У нас немає СЗЧ. Тому що ми професійний підрозділ", - сказала офіцер 1-го окремого загону спеціального призначення з позивним "Сенді".

Командир групи спеціального призначення 1-го загону "Омега" з позивним "Художник" пояснив це також тим, що для того, аби потрапити в "Омегу" відбувається багато етапів підготовки і психологічних тестів, де визначається стійкість людини і готовність служити.

Своєю чергою інструктор центру спеціального призначення з позивним "Мамай" додав, що важливим у цьому питанні також є мотивація, адже в "Омегу" йдуть "лише ті, хто хочуть".

"До нас йдуть не ті, кого примусово привели, а лише ті – хто хочуть", - заявив він.

Також військові пояснили, що в "Омезі" всі посади офіцерські.

Відповідаючи на питання, чи є в "Омезі" зараз іноземці, офіцер 1-го окремого загону спеціального призначення з позивним "Сенді" сказала, що після внесення відповідних змін в законодавство це стало можливим.

"У нас вже є така можливість. Навіть вже є хлопці, які служать в одному загоні на посадах, пов’язаних з безпілотниками", - розповіла вона.

Зокрема, як зазначила "Сенді", до "омегівців" вже доєднався громадянин Іспанії, а також проходять відбір хлопці з Латвії та Австрії.

За її словами, ключовим є питання знання мови, то поки що серед іноземців набирають тих, хто володіє англійською та "з перспективою на вивчення української мови".

Говорячи про рекрутинг в цілому, не лише щодо іноземців, "Сенді" розповіла, що "Омега" зараз має у розробці програму, завдяки якій буде можливо відслідковувати всі етапи відбору кандидата.

"Це як додаток "Нова пошта": коли посилка їде, і ти знаєш, на яких вона етапах. Ми також розробляємо такий додаток, він вже майже готовий. Кандидат таким чином не буде втрачатися. Умовно кажучи, якщо його не взяв до себе 5-й загін, його кидають "в буферну зону", і можливо інший загін забере до себе кандидата", - зазначила офіцер.

Таким чином, як зауважила "Сенді", людина може опинитися в будь-якому підрозділі, а це означає - і в будь-якій частині фронту, адже "Омега" представлена на різних ділянках.

ЦСП "Омега" НГУ перебуває на лінії фронту з 2014 року.