13 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1145 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1145 RUSSIAN AGRESSION

13 квітня в Україні відзначають День працівника оборонно-промислового комплексу України, Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади, Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми, Міжнародний день подяки рослинам, Всесвітній день рок-н-ролу.

Православна церква - Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя; святого священномученика Артемона.

День працівника оборонно-промислового комплексу України

Це професійне свято працівників, що має важливе значення для гарантування національної безпеки та захисту державного суверенітету.

Президент України, Володимир Зеленський, 13 квітня 2023 року підписав Указ №214/2023, враховуючи значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу у зміцнення обороноздатності держави.

Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу

Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу відзначають 13 квітня щороку, щоб вшанувати пам’ять тисяч польських військових офіцерів, поліцейських та багатьох мирних жителів.

У 1940 р. був скоєний один із найжорстокіших злочинів Другої світової війни, і він залишається символом сталінського терору та агресії Радянського Союзу щодо сусідніх країн. Страти тривали з початку квітня до середини травня 1940 року. Виконавці називали ці розстріли "розвантаженням таборів". Жертви різанини були поховані в масових могилах, і їхні сім’ї не були поінформовані про долю загиблих протягом багатьох років.

Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади

Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади заснований, щоб підвищити обізнаність про подібні стани та його вплив на людей, життєдіяльність та суспільство.

FND – це стан, за якого комунікаційні шляхи мозку та тіла не працюють належним чином, що призводить до широкого спектру фізичних та/або неврологічних симптомів. Ці симптоми можуть включати тремор, судоми, труднощі при ходьбі, оніміння та багато іншого.

FND часто неправильно розуміють і неправильно діагностують, що може призвести до непотрібного лікування та затримок у встановленні правильного діагнозу та лікування. Цей день має на меті розповісти людям про подібні розлади та їхні симптоми, про важливість ранньої діагностики та правильного лікування.

Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми

Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми відзначається щорічно у другу неділю квітня.

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про руйнівні наслідки сексуального насильства над дітьми та сприянню запобіжним зусиллям у всьому світі.

Сексуальне насильство над дітьми є серйозною та широко поширеною проблемою, від якої щорічно страждають мільйони дітей. Це глобальна проблема, яка вимагає скоординованих і постійних зусиль для запобігання та вирішення.

Всесвітній день рок-н-ролу

Всесвітній день рок-н-ролу — свято неофіційне, проте цей факт не заважає музикантам та меломанам різного віку щороку відзначати його 13 квітня. Цей день об’єднує всіх однодумців, які вважають рок-н-рол вічно живою музикою, а також важливим культурним явищем.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Ріхарда Асмана (1845-1918), німецького метеоролога;

90 років від дня народження Зої Іллівни Варги (1935), української бібліографознавиці, бібліографині, педагогині;

90 років від дня народження Віталія Івановича Старостенка (1935), українського геолога, геофізика.

Ще цього дня:

1928 – У Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора";

1940 - Розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб;

1943 - У Вашингтоні відкрили меморіал Томаса Джефферсона;

1975 - Зіткненнями в Бейруті між палестинськими бойовиками і воєнізованою християнською партією почалася Громадянська війна в Лівані;

1986 - Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу;

1990 - Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, в якому раніше СРСР звинувачував нацистів);

2012 - Верховна Рада прийняла Кримінальний процесуальний кодекс України;

2014 - В.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.

Церковне свято:

На завершення шостого тижня Великоднього посту, віряни святкують одну зі значущих подій — Вхід Господу до Єрусалиму. Традиційним символом цього свята стали вербові гілочки, тому в народі звикли його називати Вербною неділею.

Свято знаменує початок Страсного тижня, тому є одночасно і щасливим, і сумним — радість від тріумфального входу Христа до вічного міста переплітається з усвідомленням того, що попереду — останній тиждень його земного життя та смерть на хресті. Вербна неділя не має сталої дати, бо залежить від дати Великодня, відзначається за тиждень до нього.

У розумінні подій Входу Господнього в Єрусалим важливими є події дня, що йому передував, тобто суботи, яку називають Лазаревою. За кілька тижнів до цієї суботи Христос разом зі своїми учнями покинув Єрусалим, рятуючись від юдейських первосвященників, які хотіли його вбити, і зупинився в місті Галаад. В цей час у містечку Віфанія поблизу Єрусалима тяжко захворів Лазар — друг Ісуса. Лікування не допомагало, і для сестер Лазаря — Марфи та Марії здатність Христа зцілювати недужих стала останньою надією врятувати брата.

Посланець сестер переплив Йордан, дістався до поселення, в якому жив Ісус, і передав йому сумну звістку та благання про допомогу. Проте Христос не поспішив одразу рятувати друга, а лише промовив незрозумілі для всіх слова — мовляв, хвороба послана Лазарю не для того, щоб він помер, а для того, щоб прославити Божого Сина. Учні Христа були здивовані, проте не стали ні про що його розпитувати.

Лише через дві доби Христос зібрав учнів та повідомив, що йде у Віфанію. Вони намагалися відмовити його від небезпечної подорожі, висловивши надію, що Лазар, можливо, вже одужав. Але Ісус сказав, що насправді йому давно відомо про смерть Лазаря — одразу після того, як посланець вийшов з міста, хворий помер. Збентежені учні нічого не розуміли, проте вирішили йти разом з Ісусом, і якщо так судилося, померти разом із ним.

До Віфанії Христос прийшов у суботу, і в домі Лазаря застав юдеїв, які зібралися, щоб віддати шану померлому та підтримати його сестер. Лазаря поховали чотири дні тому, і Марфа з Марією вже не вірили в жодне диво. Юдеї, відчували неприязнь до Христа, втім, не стали одразу нападати на нього, бо хотіли подивитися, чим усе закінчиться. Ісус повів усіх до печери, де був похований його друг, наказав прибрати камінь при вході та покликав: "Лазаре, виходь!". Коли за мить з печери вийшов Лазар, усіх присутніх охопив жах. Навіть юдеї повірили, що Ісус насправді Син Божий, адже ніхто до нього не міг створити такого дива — воскресити людину, поховану кілька тому.

Наступного дня в Єрусалимі починали святкувати Песах —свято на честь виходу юдейського народу з Єгипту. За рахунок безлічі паломників кількість населення міста збільшилася в кілька разів, воно було схоже на бджолиний вулик. В ті часи Єрусалим перебував під владою римлян, і люди чекали появи месії, який поведе їх за собою та визволить від чужоземного правління.

Почувши звістку про воскресіння Лазаря, багато людей вирішили, що нарешті з’явився їхній визволитель. До Ісуса дорогою в Єрусалим доєднався натовп вражених його чудодійними здібностями, а на вході в місто Сина Божого зустріли тисячі людей, які встеляли йому дорогу пальмовими гілками та голосно прославляли як свого нового царя.

Христос раніше завжди уникав надмірних проявів людського захоплення, проте цього разу не намагався їм завадити. Але серед загальних веселощів він один залишався сумним, бо радісний натовп не розумів його справжньої мети —він не повинен був стати царем на землі, а мав принести людям Царство Небесне. До того ж Ісус знав, яка доля невдовзі на нього чекає.

Увійшовши до Єрусалимського храму, Ісус вигнав звідти торговців, а також зцілив хворих паломників, які молилися за своє одужання. Спостерігаючи за цими подіями та за народним благоговінням, юдейські священники зібралися на спільну раду й вирішили вбити Христа, а разом з ним і Лазаря, як живий доказ божественного походження Спасителя. Вже за три дні Ісуса заарештують, а у п’ятницю ті самі люди, що так радо зустрічали, будуть вимагати його страти.

Іменини: Дмитро, Георгій.