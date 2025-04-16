Київська влада підтримала петицію про введення безготівкової оплати проїзду в приватних маршрутках

Київська влада підтримала петицію із закликом ввести безготівкову оплату проїзду на маршрутах приватних перевізників в столиці.

"Зважаючи що питання, порушене в ініційованій вами електронній петиції №13388 "Введення безготівкової оплати проїзду на маршрутах приватних перевізників", сприятиме покращенню якості пасажирських перевезень, поліпшенню якості надання транспортних послуг, відповідає вимогам сьогодення та вимогам чинного законодавства України, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) надалі вживатимуться заходи в межах визначених повноважень", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Відзначається, що в 2018 році в Києві створено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті (АСОП), і порядком функціонування АСОП не передбачено обмежень відносно форми власності перевізників.

"Тобто, станом на сьогодні, в рамках чинного законодавства України, система АСОП технічно та технологічно готова до приєднання всіх перевізників незалежно від форм власності, що надають послуги з перевезення пасажирів у місті Києві. Таке приєднання здійснюється на підставі договору про надання послуг в АСОП, що укладаються з її оператором", - йдеться у відповіді.

Також зазначається, що у період з травня по серпень 2023 року до АСОП в тестовому режимі було приєднано один із маршрутів, який обслуговувався приватним перевізником, і результати тестування підтвердили готовність АСОП до роботи з перевізниками приватної форми власності.

Як повідомлялося, в грудні 2023 року Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутних таксі валідаторів для оплати проїзду.

24 березня петиція на сайті Київської міської ради із закликом ввести безготівкову оплату проїзду на маршрутах приватних перевізників в столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів.