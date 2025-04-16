Болгарія грає на підвищення ціни заявами про відмову від продажу Україні обладнання для ХАЕС-3,4 – нардеп Кучеренко

Болгарська сторона грає на підвищення ціни продажу корпусів двох реакторів для добудови Хмельницької АЕС, вважає перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

"Болгари просто починають грати на підвищення ціни. У мене є таке відчуття, що вони зрозуміли, що у цій ситуації це нормальний товар. І ви читали кілька днів тому, що це вже не $600 млн, а $700 млн умовно. Тому вони торгуються. Нормально це чи ні? У принципі в світі всі торгуються. Це ж не простий контракт", – сказав Кучеренко в ефірі "Суспільного".

Він зазначив, що це одна з його версій, чим пояснюються заяви віце-прем'єра Болгарії Атанаса Зафірова про відмову від продажу Україні корпусів двох реакторів ВВЕР-1000, яку він зробив у вівторок, 15 квітня.

Водночас Кучеренко висловив думку, що перед прийняттям закону про дозвіл "Енергоатому" викупити у Болгарії корпуси реакторів, мала б бути якась офіційна домовленість між сторонами.

"Після того, як президент України ініціював закон і парламент його підтримав, я думав, що вже є якась оферта, є підписаний протокол, якась угода передконтрактна. То було щось чи ні між урядами? Хоча б якийсь протокол про наміри? Чи то була вербальна домовленість обох президентів?", – зазначив перший заступник голови енергокомітету.

Як повідомлялося, 12 квітня народний депутат Андрій Жупанин у своєму Youtube-каналі з посиланням на діалог з керівництвом НАЕК "Енергоатом" під час робочої поїздки членів енергокомітету Верховної Ради на ХАЕС минулого тижня зазначив, що переговори щодо укладення угоди про закупівлю у Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 все ще тривають, зокрема, через ініціативу болгарської сторони підвищити ціну закупівлі "ледь не до $700 млн, хоча наша сторона наполягає на $600 млн".

15 квітня віце-прем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив журналістам, що корпуси двох реакторів ВВЕР-1000, які попередньо планувалися для болгарської АЕС "Белене", і щодо яких велися переговори з Україною, не будуть їй продані. Зафіров зазначив, що провів переговори з партнерами по Раді спільного управління, а також з лідером правоцентристської партії GERB Бойком Борисовим і досягнув такої домовленості. Він також зазначив, що готовий до того, щоб це рішення було відображено в постанові Народних зборів.

Зі свого боку міністр енергетики Болгарії Жечо Станков у місцевому телеефірі підтвердив, що Болгарська соціалістична партія піднімала питання блокування продажу реакторів, але, за його словами, рішення прийматиме спільна керівна рада, як і Національні збори.

Згідно із законом України "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції" №4231-ІХ від 11 лютого 2025 року, НАЕК "Енергоатом" надається дозвіл на укладення договору з державною енергетичною компанією Республіки Болгарія "Национална Електрическа Компания ЕАД" ("Natsionalna Elektricheska Kompania EAD"), предметом якого стане придбання обладнання (корпуси ядерних реакторів, комплектуючі до них, інше споріднене обладнання), необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.