Гендиректор МАГАТЕ стурбований військовими діями поблизу РАЕС і ХАЕС

Фото: https://www.iaea.org/

Генеральний директор Агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі виразив стурбованість з приводу військових дій поблизу Рівненської і Хмельницької АЕС минулої ночі, повідомило на сайті агентство у середу.

"Я глибоко стурбований подіями минулої ночі. За даними наших команд на місці, поблизу цих двох АЕС велися надзвичайно масштабні військові дії, чого в жодному разі не повинно відбуватися. Я знову закликаю до максимальної стриманості у військовому плані поблизу таких об'єктів. Серйозна ядерна аварія не відповідає інтересам нікого і їй необхідно запобігти за будь-яку ціну", — заявив він.

Одночасно із повідомленнями про широкомасштабні атаки на заході країни члени групи МАГАТЕ, які працювали на двох діючих українських АЕС — Хмельницькій та Рівненській — чули безпілотники, а також постріли, перебуваючи у своїх житлових приміщеннях у містах Нетішин та Вараш, розташованих лише за кілька кілометрів від двох відповідних станцій.

Вранці 10 вересня група МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС отримала інформацію про те, що за ніч станція зафіксувала дев'ять безпілотників, що пролітали на відстані всього трьох кілометрів від об'єкта, а Рівненська АЕС повідомила, що спостерігала 13 таких безпілотних літальних апаратів у своїй зоні спостереження. Це сталося через тиждень після того, як група на РАЕС раніше чула військову активність зі свого готелю, що досі було рідкістю.

Гроссі заявив, що подібна військова діяльність поблизу АЕС становить загрозу семи незамінним принципам забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту, які він виклав у березні 2022 року, особливо "Принципу 1" про фізичну цілісність ядерних об'єктів і "Принципу 3" про безпеку обслуговуючого персоналу.

"Увага всього світу – і це справедливо – прикута до вкрай складної ситуації на Запорізькій АЕС, розташованій на передовій. Однак ситуація з ядерною безпекою та фізичним захистом залишається вкрай вразливою і на чотирьох (включаючи Південноукраїнську АЕС та непрацюючу Чорнобильську АЕС – ІФ-У) інших об'єктах, де працюють наші групи, що було наочно продемонстровано вчора ввечері", – написав він.