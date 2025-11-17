Інтерфакс-Україна
22:30 17.11.2025

Три блоки ХАЕС та РАЕС десять днів працюють на зниженій потужності після військових дій – МАГАТЕ

Київ. 17 листопада. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Три блоки Хмельницької та Рівненської АЕС протягом останніх десяти днів працюють на зниженій потужності після того, як військовий напад пошкодив електричну підстанцію, критично важливу для ядерної безпеки, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Після останніх військових дій, спрямованих проти підстанції, в ніч на 7 листопада Хмельницьку та Рівненську АЕС було відключено від однієї з двох ЛЕП 750 кВ. Крім того, оператор мережі (НЕК "Укренерго" – ЕР) наказав зменшити виробництво електроенергії деякими з їхніх реакторів. Хоча одну з пошкоджених ліній вже відновили, інша залишається несправною. Три реактори продовжують працювати на обмеженій потужності на прохання оператора мережі", – йдеться в повідомленні МАГАТЕ на сайті в понеділок увечері з посиланням на Гроссі.

Крім того, зазначається, що Запорізька АЕС залишається підключеною до мережі після ремонтних робіт, проведених під захистом локальних угод про припинення вогню, укладених за посередництва МАГАТЕ наприкінці жовтня та десять днів тому. 

Однак, одна з двох ЛЕП, з яких живаиться ЗАЕС, – Дніпровська 750 кВ – знову була відключена у п'ятницю, 14 листопада, ввечері після спрацювання системи захисту. Причина відключення ще розслідується, зазначає агентство.

Як повідомлялося, 10 листопада ЛЕП 330 кВ "Феросплавна-1" після ремонту знову була підключена до Запорізької АЕС, забезпечивши вперше за шість місяців резервне живлення.

23 жовтня ЗАЕС вийшла з 10-го блекауту після завершення ремонту ЛЕП 750 кВ "Дніпровська" та відновлення зовнішнього живлення станції. До цього станція місяць була заживлена від дизель-генераторів.

В Міненерго зазначали, що причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з’єднують ЗАЕС з Об’єднаною енергосистемою України.

Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення ЗАЕС 42 рази.

30 жовтня чергова масована російська атака призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні, внаслідок чого Південноукраїнська та Хмельницька АЕС втратили доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач, а Рівненська АЕС зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків.

Україна вже понад місяць через атаки РФ змушена обмежувати електроспоживання.

