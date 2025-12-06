Нічний обстріл РФ змусив три АЕС України зменшити потужність, а ЗАЕС на 30 хв втратила зв’язок з мережею – МАГАТЕ

Широкомасштабні військові дії, що тривали всю ніч, вплинули на електромережу та змусили діючі АЕС України зменшити потужність, йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в соцмережі X у суботу.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі повторно закликає до військової стриманості, щоб уникнути ядерної аварії", – зазначило агентство.

За словами Гроссі, протягом ночі Запорізька АЕС тимчасово втратила все зовнішнє електропостачання, що стало 11-м випадком за час військового конфлікту.

"Після півгодинного відключення ЗАЕС знову підключилася до лінії електропередачі 330 кВ, але лінія 750 кВ все ще залишається відключеною", – уточнило МАГАТЕ.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, об’єкти енергетики були головною ціллю масштабного російського обстрілу вночі в суботу, в якому було використано 51 ракету та 653 безпілотники.

"Укренерго" посилило відключення до 2,5-3 черг з 6 можливих, тоді як напередодні вони анонсувалися на суботу обсягом 0,5-2,5 черги. Окрім того, у чотирьох областях були введені аварійні відключення.