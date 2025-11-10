Україна ініціює скликання Ради керуючих МАГАТЕ через атаки на енергосистему

Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих з метою формування механізмів щодо запобігання атакам РФ на критичну інфраструктуру та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини", окремо звернувши увагу на удари РФ по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

"Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі", - сказав він.

Колісник додав, що наразі Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором агентства Рафаелем Гроссі.

За словами замміністра, ситуація в енергосистемі України після останньої масованої атаки РФ залишається складною.

"Ворог застосував 45 ракет різних типів, з яких понад 30 - балістичні та касетні. Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. Росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми", - наголосив він.

Наразі в більшості регіонів вимушено застосовуються погодинні відключення для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. На сьогодні одночасно діють до чотирьох черг погодинних відключень. Найскладніша ситуація зберігається на Полтавщині та Харківщині – саме через дефіцит передачі електроенергії, спричинений пошкодженням високовольтних ліній.

Заходи обмеження також діють у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях і у місті Києві.