Інтерфакс-Україна
Події
16:49 10.11.2025

Україна ініціює скликання Ради керуючих МАГАТЕ через атаки на енергосистему

2 хв читати

Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих з метою формування механізмів щодо запобігання атакам РФ на критичну інфраструктуру та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини", окремо звернувши увагу на удари РФ по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

"Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі", - сказав він.

Колісник додав, що наразі Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором агентства Рафаелем Гроссі.

За словами замміністра, ситуація в енергосистемі України після останньої масованої атаки РФ залишається складною.

"Ворог застосував 45 ракет різних типів, з яких понад 30 - балістичні та касетні. Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. Росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми", - наголосив він.

Наразі в більшості регіонів вимушено застосовуються погодинні відключення для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. На сьогодні одночасно діють до чотирьох черг погодинних відключень. Найскладніша ситуація зберігається на Полтавщині та Харківщині – саме через дефіцит передачі електроенергії, спричинений пошкодженням високовольтних ліній.

Заходи обмеження також діють у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях і у місті Києві.

Теги: #колісник #магате

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:24 10.11.2025
МАГАТЕ закликала обмежити військову активність щодо інфраструктури українських АЕС

МАГАТЕ закликала обмежити військову активність щодо інфраструктури українських АЕС

02:35 09.11.2025
До ЗАЕС вперше за півроку підключили резервне електроживлення - Гроссі

До ЗАЕС вперше за півроку підключили резервне електроживлення - Гроссі

17:55 07.11.2025
Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

17:54 07.11.2025
Технічні фахівці планують у суботу розпочати роботи з відновлення підключення лінії "Феросплавна-1" до ЗАЕС - МАГАТЕ

Технічні фахівці планують у суботу розпочати роботи з відновлення підключення лінії "Феросплавна-1" до ЗАЕС - МАГАТЕ

14:01 21.10.2025
Замість Колісник у Раду зайде Слинько - речниця фракції "Слуга народу"

Замість Колісник у Раду зайде Слинько - речниця фракції "Слуга народу"

13:48 21.10.2025
Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник

Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник

12:39 18.10.2025
МАГАТЕ повідомило про початок ремонтних робіт на ЛЕП до ЗАЕС

МАГАТЕ повідомило про початок ремонтних робіт на ЛЕП до ЗАЕС

14:52 12.10.2025
Сибіга закликав міжнародну спільноту чинити тиск на РФ задля повернення ЗАЕС

Сибіга закликав міжнародну спільноту чинити тиск на РФ задля повернення ЗАЕС

20:41 09.10.2025
Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

20:10 06.10.2025
МАГАТЕ повідомляє про серію вибухів неподалік периметру ЗАЕС

МАГАТЕ повідомляє про серію вибухів неподалік периметру ЗАЕС

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" підтвердив проведення у нього обшуків НАБУ та САП

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

ОСТАННЄ

"Енергоатом" підтвердив проведення у нього обшуків НАБУ та САП

Незаконно добуті в результаті корупції у сфері енергетики кошти легалізовували через окремий офіс у Києві - НАБУ

Кабмін визначив питання, що належать до компетенції віцепрем’єра Бережної

Ріст податків гральної індустрії за 9 міс.-2025 на 2,3% менше очікувань через нелегальний ринок — АУОГБ

Кінотеатри та дитячі розважальні центри суттєво коригують свої концепції - думка

Операція "Мідас": учасники схеми розглядали питання захисту енергооб'єктів в якості джерела наживи – НАБУ

Новий тип світлофорного сигналу "Грецький хрест" запровадять у Києві на одному перехресті у центрі до 11 січня

По програмі "Пакунок школяра" вже профінансовано майже 1 млрд грн, заявку можна подати до 15 листопада - Мінсоцполітики

Правоохоронці затримали одного з підозрюваних у розтраті майже 6 млрд грн "Укртатнафти" - Офіс генпрокурора

У владі думають куди перерозподілити невикористані кошти з програми "єКнига" - Кравчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА